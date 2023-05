Il y a encore une fonctionnalité AirPower qu’Apple devrait publier

Ah, AirPower, l’ambitieux tapis de recharge sans fil d’Apple dévoilé en septembre 2017 et annulé en mars 2019. Qui pourrait oublier le produit inédit qui n’a même jamais eu de prix ?

Les chargeurs Qi multi-appareils et la technologie MagSafe d’Apple ont depuis longtemps donné à AirPower un aspect basique et daté. Même le chargeur MagSafe Duo d’Apple n’a pas rattrapé les capacités de charge rapide sur les nouveaux appareils.

Pourtant, il y a une promesse AirPower que seul Apple pourrait tenir pour rendre le tapis de chargement sans fil annulé complètement obsolète tout en améliorant un autre produit.

AirPower a été dévoilé (un peu trop tôt) lors de l’événement iPhone 8, iPhone X et Apple Watch Series 3 il y a près de six ans, lorsque Apple a déclaré que l’avenir était sans fil.

Bien qu’ils n’aient jamais réussi à expédier AirPower, les capacités de charge sans fil de l’iPhone ont été très bien accueillies. Nomad et Belkin ont rendu les chargeurs multi-appareils Qi et MagSafe assez communs. Apple a finalement sorti son propre chargeur double iPhone et Apple Watch avec MagSafe Duo également, et les AirPods Pro 2 peuvent même utiliser la rondelle de charge magnétique Apple Watch pour s’allumer.

La chose à propos d’AirPower, cependant, c’est qu’il s’agissait d’un tapis plat qui aurait été capable de charger sans fil un iPhone, une Apple Watch et des AirPods.

Charger l’Apple Watch avec AirPower aurait présenté un défi avec certains groupes en boucle fermée comme le bracelet Link d’Apple. Apple a mis à jour la boucle milanaise populaire pour relever ce défi, cependant, en permettant à la boucle de se détacher.

Apple a depuis publié plus de bandes en boucle fermée, mais son chargeur MagSafe Duo comprend une rondelle de charge magnétique qui peut être posée à plat ou surgir.

Mais voici la particularité d’AirPower : il n’a pas utilisé la rondelle de chargement magnétique pour charger l’Apple Watch. Au lieu de cela, AirPower était un arrangement dense de bobines de charge sans fil basées sur la charge Qi et le micrologiciel qui communiquaient entre le tapis et les appareils.

Les choses ont tellement changé depuis l’ère AirPower que la norme de charge sans fil Qi passe à la version 2.0 tout en utilisant la technologie MagSafe d’Apple comme base. L’avantage de MagSafe est d’utiliser des aimants pour mettre les appareils en place et assurer le placement le plus efficace pour une charge rapide.

Cependant, rien de tout cela n’indique quoi que ce soit pour l’Apple Watch. Vous pouvez charger les AirPods Pro 2 avec Qi, MagSafe ou la rondelle de chargement Apple Watch, mais l’Apple Watch charge uniquement la rondelle.

À mon avis, ajouter la compatibilité de charge Qi et MagSafe à une future Apple Watch serait une commodité qui vaut la mise à niveau matérielle. À partir de la plus grande Apple Watch Series 7, Apple a augmenté la limite de vitesse de charge globale. Maintenant, nous avons juste besoin de pouvoir lancer l’Apple Watch sur n’importe quelle surface de chargement sans fil, comme avec l’iPhone et les AirPods.

