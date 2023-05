The Rise of Fire-Boltt : découvrez le nouveau challenger de l’Apple Watch et de la Samsung Galaxy Watch

Fire-Boltt est devenu un acteur clé de l’industrie mondiale des montres connectées au premier trimestre 2023, représentant 9 % des expéditions. Il convient également de souligner que le fabricant indien de smartwatch a réussi à surpasser Samsung par une petite marge. Bien que les deux aient la même quantité d’expéditions mondiales. Les statistiques fournies par Counterpoint Research montrent la domination de Fire-Boltt en termes de part de marché.

Comment Fire-Boltt pourrait se faire un nom

Fire-Boltt a atteint de tels résultats sur le marché indien en raison de sa capacité à répondre aux demandes des clients. De plus, il sait comment mettre en œuvre des tactiques rentables et offrir des coûts inférieurs. Tous ces facteurs ont aidé la marque à se développer et à augmenter les ventes de ses produits.

Pendant ce temps, Apple Watch a maintenu sa position dominante dans l’industrie de la smartwatch. Mais nous devons mentionner qu’il y a une baisse de sa part des expéditions mondiales de 32 % au premier trimestre 2022 à 26 % au premier trimestre 2023. Malgré la légère baisse, Apple Watch reste le leader du marché. Ainsi, il y a encore de la vie dans le vieux chien.

Diverses analyses prouvent que les expéditions des montres-bracelets Fire-Bolt en Inde sont passées de 12% au premier trimestre 2022 à 27% au premier trimestre 2023. Cette croissance impressionnante a rendu la marque encore plus forte sur le marché indien des montres connectées et a joué un rôle crucial dans sa croissance mondiale. succès sur Samsung.

Il convient de noter que ces chiffres couvrent une large gamme de smartwatches, y compris des modèles populaires tels que la Samsung Galaxy Watch 5 et l’Apple Watch, ainsi que de simples smartwatches qui ne permettent pas l’installation d’applications tierces.

À la fin, Fire-Bolt a éclipsé la part de Samsung sur le marché mondial des montres intelligentes, bien que d’un pourcentage modeste. La marque sait répondre aux attentes des acheteurs et mettre en place des mesures d’économies. En conséquence, il propose des produits à des prix beaucoup plus bas qui favorisent le succès. Malgré une légère baisse de part de marché, Apple Watch reste le leader du secteur. La croissance impressionnante de Fire-Boltt en Inde a assuré sa domination sur le marché local, menant à son succès mondial.

