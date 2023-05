Combien paieriez-vous pour un iPad mini plus premium ?

Faisant une pause dans le battage médiatique des casques Apple, parlons de l’iPad mini. Apple a fait entrer l’iPad mini à bouton d’accueil de 7,9 pouces dans l’ère moderne avec la version d’affichage Liquid Retina de 8,3 pouces en septembre 2021.

Disponible en quatre couleurs, l’iPad mini équipé d’une puce A15 semble à peine démodé avec des performances comparables à celles de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14. En fait, un iPad mini mis à jour pourrait satisfaire de nombreux fans à la recherche d’un modèle plus haut de gamme qui pourrait être vendu aux côtés de l’actuel iPad mini 6.

Je sais ce que tu penses, et tu as raison. La gamme d’iPad est déjà un gâchis colossal de choix déroutants. L’ajout d’une autre configuration ajouterait à la complexité d’une famille d’iPad en quête de clarté.

Voici l’offre iPad actuelle :

Il s’agit de six modèles distincts avec quatre écrans de 10,2 à 11 pouces, un écran de 8,3 pouces et un écran de 12,9 pouces. Les rumeurs font état d’un iPad 14 pouces encore plus grand à venir.

On dit en fait que l’iPad mini n’a pas de mises à jour matérielles prévues de si tôt. Pourtant, on peut rêver…

Dans l’intérêt de ce fantasme, concentrons-nous sur trois iPads de la famille :

iPad mini 6 8,3 pouces

iPad Air 5 10,9 pouces

iPad Pro 11 pouces

L’iPad mini 6 est en fait une version plus petite de l’iPad Air 5. Il existe quelques différences, mais des similitudes dans la technologie de l’écran et la sécurité biométrique rendent cette affirmation vraie.

L’iPad mini et l’iPad Air ont des cadres plus gros que l’iPad Pro, utilisent un taux de rafraîchissement de 60 Hz et manquent de taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz avec ProMotion, et utilisent la reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID pour la sécurité au lieu de la reconnaissance faciale Face ID.

Si Apple ajoutait un iPad mini plus premium à la gamme, il pourrait plutôt être basé sur la gamme iPad Pro.

A ce jour, Apple limite le taux de rafraîchissement variable ProMotion à ses produits « Pro » : iPhone Pro, iPad Pro, MacBook Pro. Néanmoins, ProMotion est une demande de fonctionnalité majeure pour un futur iPad mini ; qu’Apple brise cette distinction pour l’iPad mini ou appelle cette version théorique iPad Pro mini ou iPad mini Pro, les gens veulent juste ProMotion.

Si je parie, je prédis qu’Apple sort simplement un futur iPad mini 7 avec un processeur plus récent, des caméras améliorées et de nouveaux choix de couleurs. Plus optimiste, je pouvais voir Apple ajouter ProMotion à un iPad mini sans inclure d’autres fonctionnalités « Pro ».

Pourtant, si nous allons jusqu’au bout, un véritable iPad Pro mini pourrait être une petite tablette impressionnante. Il pourrait prendre en charge Face ID, comme les iPhones modernes. Il pourrait prendre en charge la nouvelle fonctionnalité Hover pour Apple Pencil 2. Il pourrait ajouter une caméra ultra-large et un capteur LiDAR pour AR.

L’iPad Pro 11 pouces ne prend même pas en charge XDR (plage dynamique extrême), mais imaginons simplement que l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro mini 8,3 pouces adoptent la bonne technologie d’écran pour XDR. Il pourrait prendre en charge Thunderbolt/USB 4. Peut-être même ajouter plus de microphones pour l’enregistrement audio stéréo et quatre haut-parleurs si la taille le permet ?

Comme je l’ai dit, le simple fait d’ajouter ProMotion à l’iPad mini non Pro semble raisonnable mais optimiste. Mais si Apple devenait Pro avec l’iPad mini, combien seriez-vous prêt à payer ? Quelles autres fonctionnalités voudriez-vous voir dans l’iPad mini ? Partagez vos pensées ci-dessous!

