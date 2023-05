OnePlus Ace 2 Pro arrive en juillet avec une charge de 100 W

OnePlus s’est engagé à établir sa série OnePlus Ace en Chine. La gamme a commencé l’année dernière avec les OnePlus Ace et Ace Pro. Cette année, nous avions les OnePlus Ace 2 et OnePlus Ace 2V. La société se prépare à introduire un nouveau OnePlus Ace 2 Pro. Le nouveau combiné arrivera en juillet avec une charge de 100 W et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus Ace 2 Pro pourrait être un Oppo Reno10 Pro+ rebadgé

Le OnePlus Ace 2 était un smartphone dit « flagship killer » (Un terme souvent utilisé pour les appareils qui ont des performances de type phare mais coûtent moins cher que les produits phares). Il a atteint le marché chinois avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 16 Go de RAM et un écran OLED 1,5K. L’appareil a été renommé OnePlus 11R et a atteint l’Inde. Peu de temps après la sortie de l’Ace 2, OnePlus a présenté le OnePlus Ace 2V avec le Dimensity 9000, au lieu de la charge Snapdragon 8+ Gen 1 et 80W. Désormais, la marque prépare le lancement du OnePlus Ace 2 Pro. Avec le Snapdragon 8 Gen 2, cela se situera certainement au-dessus de l’Ace 2 et défiera certains des téléphones phares de 2023.

La nouvelle fuite provient du pronostiqueur Digital Chat Station. Selon le pronostiqueur, le téléphone sera lancé entre juillet et août et sera en concurrence avec le prochain Redmi K60 Ultra de Xiaomi. Ceci est courant parmi les smartphones OnePlus, realme et Oppo, de nos jours. Sur cette base, le pronostiqueur indique une résolution de 1,5K, une charge rapide de 100W et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il déclare également que le téléphone arrivera entre juillet et août et sera en concurrence avec le Redmi K60 Ultra inédit de Xiaomi.

Certaines des caractéristiques attendues

Si le OnePlus Ace 2 Pro est une copie proche du Reno10 Pro+, nous pouvons déjà spéculer sur certaines de ses caractéristiques. Par exemple, l’appareil conservera l’écran AMOLED de 6,74 pouces. L’écran apportera 2 772 x 1 240 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera doté de la charge rapide Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et 100 W, tout comme le Reno10 Pro +. Le téléphone d’Oppo a cette vitesse de charge associée à une batterie de 4 700 mAh. Le combiné apporte également un appareil photo 50 MP OIS, un téléobjectif périscope 64 MP et un tireur ultra large 8 MP. Je ne sais pas si toutes ces caractéristiques se retrouveront dans le OnePlus Ace 2 Pro, mais c’est un bon point de départ pour la spéculation.

Le OnePlus Ace 2 Pro devrait coûter moins cher que le OnePlus 11 en Chine. Pour l’instant, nous devrons attendre les informations officielles. Jusque-là, digérons ces caractéristiques avec un grain de sel. En ce qui concerne la disponibilité mondiale possible, le OnePlus Ace Pro a été lancé en tant que OnePlus 10T en dehors de la Chine. Il est donc probable que Ace 2 Pro devienne le OnePlus 11T à un moment donné de l’année.

