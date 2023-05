Méfiez-vous de ce malware qui peut pirater votre appareil Android

L’équipe indienne d’intervention d’urgence informatique (CERT-In) a récemment émis un avertissement concernant un nouveau malware Android nommé « Daam ». L’équipe affirme que le logiciel malveillant peut pirater les appareils Android et voler des données sensibles. Voyons maintenant les détails du logiciel malveillant Daam, son fonctionnement et la manière d’en protéger votre appareil Android.

Qu’est-ce qu’un logiciel malveillant Daam ?

Le malware Daam est un nouveau malware Android qui peut contourner le contrôle de sécurité du téléphone. Il peut également voler des données sensibles du téléphone et accéder à des autorisations tests. Par ailleurs, le logiciel malveillant peut pirater les journaux d’appels, modifier les mots de passe des appareils, etc. Une fois qu’il atteint l’appareil, il peut contrôler à distance le téléphone mobile. Le malware Daam se propage principalement via divers fichiers APK Android. Il infecte les appareils lorsqu’il est téléchargé à partir de sources non fiables ou inconnues, souvent trouvées sur des sites Web ou des applications tiers.

Comment Daam affecte-t-il un appareil ?

Daam communique avec divers fichiers APK Android pour accéder à un téléphone. Après avoir été distribué via des sites Web tiers, il crypte les fichiers du téléphone via l’algorithme de cryptage AES. Suite à cela, les fichiers sont supprimés du stockage local, et seuls ceux chiffrés sont laissés, avec l’extension « .enc » et « readme_now.txt », une note de rançon. Le logiciel malveillant est capable de pirater les enregistrements d’appels et les contacts, d’accéder à la caméra, de modifier les mots de passe, de capturer l’historique de navigation et les signets, de mettre fin aux processus d’arrière-plan et d’accéder aux journaux d’appels.

Comment rester à l’écart de Daam

Pour protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants Daam, suivez ces étapes :

Ne téléchargez pas d’applications à partir de sources non fiables ou inconnues.

Installez des applications uniquement à partir du Google Play Store ou d’autres stores d’applications de confiance.

Gardez votre appareil Android à jour avec les derniers correctifs de sécurité.

Installez une application antivirus de bonne réputation et maintenez-la à jour.

Soyez prudent lorsque vous cliquez sur des liens ou téléchargez des versions jointes à partir de sources inconnues.

Sauvegardez régulièrement vos données pour éviter toute perte de données en cas d’attaque de logiciel malveillant.

Derniers mots

Le malware Daam est un nouveau malware Android qui peut pirater les appareils Android et voler des données sensibles. Il se propage principalement via divers fichiers APK Android, infectant les appareils lorsqu’ils sont téléchargés à partir de sources non fiables ou inconnues. Pour protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants Daam, soyez prudent lorsque vous téléchargez des applications, maintenez votre appareil à jour, installez une application antivirus de bonne réputation et sauvegardez régulièrement vos données. En suivant ces étapes, vous pouvez protéger votre appareil Android contre les logiciels malveillants Daam et autres menaces similaires.

