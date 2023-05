La plupart des Américains ont entendu parler de ChatGPT, mais seuls quelques-uns l’ont utilisé

En bref : la quantité de couverture que ChatGPT reçoit peut suggérer que de nombreuses personnes interagissent avec le service, mais une nouvelle enquête montre que le chiffre est inférieur à ce à quoi vous pourriez vous attendre. Même si la plupart des Américains ont entendu parler de ChatGPT, seuls quelques-uns l’ont utilisé.

Une enquête récente du Pew Research Center a interrogé 10 000 Américains sur ChatGPT. La statistique la plus intéressante est qu’environ six participants sur dix (58%) ont déclaré connaître le programme OpenAI, mais seulement 14%, soit un peu plus de 1 sur 10, avaient déjà utilisé ChatGPT eux-mêmes.

En décomposant les résultats, l’enquête a montré que ceux qui avaient une éducation formelle et des revenus de ménage plus élevés étaient plus susceptibles d’avoir entendu parler de ChatGPT. Près de 80 % des titulaires d’un diplôme de troisième cycle en avaient « beaucoup » ou du moins « un peu » entendu parler, alors que ce chiffre était de 71 % pour les titulaires d’un diplôme universitaire. 59 % de ceux qui ont fait des études universitaires connaissaient ChatGPT, et seulement 41 % de ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins connaissent l’IA générative.

Dans l’ensemble, 18 % des adultes américains interrogés ont déclaré avoir beaucoup entendu parler de ChatGPT, 39 % ont déclaré en avoir entendu parler un peu et 42 % ont déclaré n’avoir rien entendu du tout.

C’est la même image lorsqu’on regarde les revenus des ménages. Plus de la moitié (55 %) des ménages à faible revenu déclarent ne rien savoir de ChatGPT, tandis que 40 % des ménages à revenu intermédiaire ne le connaissent pas. Seuls 24 % des ménages à revenu élevé ne connaissent rien à l’IA.

En ce qui concerne les races, la plupart des Asiatiques (77 %) connaissent ChatGPT, tandis que 51 % des Noirs américains n’en savent rien du tout. Les hommes sont plus susceptibles de connaître le service que les femmes, ceux de moins de 30 ans sont moins susceptibles d’avoir entendu parler de ChatGPT que ceux de plus de 30 ans, et ceux de moins de 50 ans sont plus susceptibles de le trouver extrêmement utile que ceux de plus de 50 ans.

Les résultats de l’enquête suggèrent que même si la plupart des personnes ont entendu parler de ChatGPT, la majorité trouve qu’il n’offre rien dont ils ont besoin – ou ils ne savent pas comment y accéder – mais cela est susceptible de changer avec le temps, d’autant plus que le l’IA générative devient plus intégrée au lieu de travail.

