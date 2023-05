Microsoft Teams ajoute une fonctionnalité pour personnaliser les sous-titres en direct

Les fonctionnalités de Microsoft Teams continuent de croître et cette fois vient une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de personnaliser l’apparence des sous-titres en direct affichés dans les réunions. Cette fonctionnalité, qui est disponible dans la préversion publique de Teams pour Windows et macOS, vise à améliorer l’accessibilité et l’inclusion des personnes malentendantes ou linguistiquement diverses.

Les sous-titres en direct s’améliorent dans Microsoft Teams

Les sous-titres en direct sont une fonctionnalité proposée par Teams depuis 2019. Permettre aux participants à la réunion de voir en texte ce qui se dit en audio. De cette façon, il est plus facile de suivre la conversation, surtout s’il y a des problèmes de connexion, de bruit ou de langue. Les sous-titres peuvent être activés ou désactivés à partir du menu des paramètres de la réunion.

Jusqu’à présent, les sous-titres en direct avaient un aspect fixe qui ne pouvait pas être modifié. Cependant, Microsoft a annoncé qu’il ajoutait une nouvelle option pour personnaliser les sous-titres en fonction des préférences ou des besoins de chaque utilisateur. Ainsi, vous pouvez changer la taille, la couleur, le fond et la police des sous-titres pour améliorer leur visibilité et leur adaptation à l’environnement.

Pour accéder à cette option, vous devez vous rendre dans le menu des paramètres de la réunion et sélectionner l’onglet Sous-titres. Vous pouvez y voir les différentes options disponibles et appliquer les modifications souhaitées. Les modifications n’affectent que l’utilisateur qui les effectue et non le reste des participants.

Selon Microsoft, les sous-titres personnalisés sont une fonctionnalité qui améliore l’accessibilité et l’inclusion des réunions Teams en permettant aux personnes malentendantes ou linguistiquement diverses de mieux comprendre et de participer aux conversations. De plus, ils permettent aux utilisateurs d’ajuster les sous-titres à leur confort visuel et à leur environnement.

Microsoft Teams est l’un des outils les plus populaires au monde pour la communication et la collaboration professionnelles et éducatives. La plate-forme compte plus de 250 millions d’utilisateurs actifs par mois et offre des fonctionnalités telles que le chat, les appels, la vidéoconférence, le tableau blanc numérique, le stockage en nuage et les applications intégrées.

