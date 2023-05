Fatigué de l’apparence obsolète de votre WhatsApp ? Un nouveau look moderne arrive bientôt

WhatsApp compte des milliards d’utilisateurs dans le monde. L’application de messagerie instantanée a consolidé son nom en tant que principal moyen d’envoi de messages instantanés à travers le monde parmi de nombreuses personnes. L’application fait maintenant face à de nombreuses compétitions difficiles, mais les développeurs font tout leur possible pour rester en tête de la course.

Pour cette raison, WhatsApp s’efforce toujours d’introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans l’application. à l’heure actuelle, WhatsApp est l’une des applications les plus mises à jour que vous puissiez trouver sur n’importe quel marché d’applications. La société publie désormais de nouvelles mises à jour, presque chaque semaine, pour s’assurer que l’utilisateur tirera le meilleur parti de son application.

Tout en publiant de nouvelles mises à jour, les développeurs de l’application travaillent également activement sur de nouveaux ajouts pour les futures mises à jour. Actuellement, ils travaillent sur quelques nouvelles fonctionnalités. L’une de ces fonctionnalités comprend une interface repensée. La société travaillerait sur une interface plus modernisée pour ses utilisateurs.

Dans notre précédent rapport, nous avions indiqué que l’application de messagerie peaufinait les interfaces pour les smartphones Android. La société souhaite introduire une nouvelle barre d’onglets sur la plate-forme Android. Quelque chose de similaire à ce que les utilisateurs d’iOS WhatsApp ont.

La barre d’onglets translucide moderne est en cours de développement pour les utilisateurs de WhatsApp

Selon un nouveau rapport de WABetaInfo, la nouvelle barre d’onglets aura un aspect moderne. Il est rapporté que la nouvelle barre d’onglets aura un effet translucide plutôt qu’un bloc noir complet. Le rapport indique également que le nouvel effet est toujours en cours de développement. Ce qui indique qu’il n’est même pas encore disponible pour les bêta-testeurs.

Auparavant, WhatsApp avait l’effet translucide, mais ils l’ont enlevé plus tard. Enfin, l’entreprise a décidé de le ramener d’une manière plus moderne. L’ajout de ce nouvel effet à la barre d’onglets inférieure rendra certainement l’interface beaucoup plus belle et plus agréable à regarder.

Disponibilité du nouveau look moderne de WhatsApp

Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, cette nouvelle mise à jour est actuellement en cours de développement. La société le mettra d’abord à la disposition des bêta-testeurs après l’avoir développé. Si tout se passe comme prévu, le grand public découvrira bientôt un tout nouveau WhatsApp au look moderne sur les appareils Android et iOS.

