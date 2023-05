LOTR: le développeur de Gollum s’excuse après que le jeu ait été universellement supprimé

Facepalm : Il devient de plus en plus difficile de se souvenir d’une époque où les jeux étaient réellement terminés avant leur sortie. Et malheureusement pour les fans du jeu Lord of the Rings, le développeur de Gollum, Daedalic Entertainment, semble avoir complètement oublié le processus. La société a publié le titre d’action-aventure plus tôt cette semaine alors qu’elle était toujours criblée de bugs et de problèmes de performances, ce qui a conduit certains à l’appeler le pire jeu qu’ils aient jamais examiné.

Publié par Nacon et développé par sa filiale, Daedalic Entertainment, le développement de Gollum a été annoncé en mars 2019 et accompagné d’une date de sortie très attendue en 2021. La sortie initiale du jeu a ensuite été retardée jusqu’en 2022, puis à nouveau retardée jusqu’en 2023, cette fois sans date de sortie définitive. Le jeu est finalement arrivé plus tôt cette semaine… et c’est là que les choses se sont très, très mal passées.

Selon à Daedalic, les retards supplémentaires étaient nécessaires pour s’assurer qu’il y avait du temps pour offrir aux utilisateurs « … la meilleure expérience possible ».

La patience est une vertu que les joueurs manquent ces jours-ci, car les développeurs et les éditeurs ont fait du modèle « sortir maintenant, s’excuser plus tard, finir encore plus tard » un standard même pour les plus grandes versions. Malheureusement pour Daedalic, sa tournée d’excuses a commencé à tomber à plat avant même d’avoir commencé. Metacritic marque actuellement Gollum à 36, le jeu recevant des tests généralement défavorables de plus de 35 tests.

Certaines des tests les plus colorées comprenaient des déclarations telles que « Gollum est probablement le pire jeu se déroulant dans le monde célèbre, répugnant et instable comme le personnage principal lui-même. » D’autres, comme la test de DigitallyDownloaded, n’ont pas donné de coups de poing en exprimant leur frustration face à la sortie tant attendue. Selon sa test, « … ce qui distingue Gollum, c’est que la plupart des autres développeurs et éditeurs utilisent ensuite leurs équipes créatives pour essayer de cacher le cynisme et le capitalisme grossiers. Daedalic ne s’est pas soucié de Gollum. Ce jeu représente l’industrie du jeu. sans son masque. »

L’accueil sévère des tests, repris par les testeurs des utilisateurs de Gollum, a incité Daedalic à faire ce que de nombreuses sociétés de jeux d’aujourd’hui ont fait avant elles : écrire une lettre d’excuses.

Quelques mots de l’équipe » Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ » pic.twitter.com/adPamy5EjO – Le Seigneur des Anneaux : Gollum (@GollumGame) 26 mai 2023

En règle générale, la sortie d’un nouveau jeu associée à certaines des plus grandes versions AAA de l’industrie ferait l’objet d’une excellente presse. Mais lorsque vous restez en contact étroit avec des versions bâclées comme Battlefield 2042, The Last of Us Part 1 et Star Wars: Jedi Survivor, c’est un bon signe qu’il y a place à l’amélioration.

Comme les versions difficiles qui l’ont précédé, l’équipe de développement de Gollum continuera probablement à publier des correctifs pour résoudre les problèmes identifiés, endiguer le saignement et sauver ce qu’ils peuvent du jeu et de sa base de fans. Mais sur la base des commentaires, des tests et de la mauvaise réception initiale de la version, Daedalic pourrait ne pas être en mesure de regagner la confiance de sa population d’utilisateurs de sitôt.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :