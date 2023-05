Phantom Blade Zero : La prochaine grande chose pour les fans de jeux d’action ?

Phantom Blade Zero, le jeu d’action chinois tant attendu, a fait des vagues lors du dernier événement PlayStation avec son superbe teaser. Développé par S-GAME, le jeu présentait un gameplay furieux, des ennemis redoutables et une atmosphère hypnotique qui laissait le public en redemander.

Lors d’une récente session de questions-réponses, S-GAME a mis en lumière diverses facettes de Phantom Blade Zero, révélant quelques faits sur le nouveau jeu mondial semi-ouvert. Les créateurs ont révélé que le scénario principal du jeu prendrait entre 30 et 40 heures, ce qui le rend légèrement plus court que l’histoire principale d’Elden Ring. Mais S-GAME affirme que les joueurs auront des missions secondaires et une richesse de hardware de fin de partie. La mise à jour comprendra des donjons multijoueurs et des missions roguelike qui améliorent la profondeur et la rejouabilité du jeu.

S-GAME a répondu aux préoccupations qui ont surgi après la publication de la vidéo passionnante. Ils ont précisé que le combat montré a été capturé dans le moteur du jeu, mais avec plus d’angles cinématographiques que ce qui sera disponible dans la version finale. Les joueurs peuvent s’attendre à une stabilité améliorée et à un champ de vision plus large lors du lancement de Phantom Blade Zero, ce qui réduit les étourdissements et le mal des transports.

Phantom Blade Zero réussira-t-il ?

Le studio a commencé à travailler sur le jeu en 2017. Mais il a atteint la phase finale en 2022. À cette époque, seuls trois travaillaient dessus. Bien que l’équipe ait certainement grandi depuis, aucune date de sortie précise n’a été fixée.

Bien que les perspectives de Phantom Blade Zero soient idéales, il y a un mot de prudence. Certains titres chinois, tels que Lost Soul Aside et Black Myth: Wukong, ont fait de bonnes premières impressions mais ont eu du mal à gagner du terrain. Certains joueurs ont des doutes, malgré les nobles affirmations de S-GAME. Les fans, cependant, pensent que Phantom Blade Zero sera à la hauteur de son potentiel. Alors croisons les doigts et espérons que ce jeu deviendra un autre blockbuster. Si c’est le cas, ce sera un excellent cadeau pour tous les joueurs et pas seulement.

