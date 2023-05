WhatsApp pourrait bientôt introduire deux nouvelles fonctionnalités sur les téléphones Android

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde et pour cause. Il est facile à utiliser, fiable et sécurisé. Mais même les meilleures applications peuvent toujours être améliorées, et WhatsApp ne fait pas exception.

Au cours des derniers mois, la société a lancé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour rendre la plate-forme encore plus conviviale et riche en fonctionnalités. Par exemple, WhatsApp a récemment introduit une fonctionnalité Chat Lock qui permet aux utilisateurs de protéger leurs conversations sensibles avec une reconnaissance d’empreintes digitales ou faciale. La société a également récemment ajouté la possibilité de modifier les messages, ce qui représente un énorme gain de temps.

De plus, WhatsApp travaillerait également sur un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Nous avons récemment signalé qu’une entreprise pouvait ajouter des noms d’utilisateur à ses plateformes. Désormais, les retours de WABetaInfo suggèrent que la société apporte également des fonctionnalités de partage d’écran à sa plate-forme.

Partage d’écran sur WhatsApp

La fonctionnalité a été repérée par certains bêta-testeurs dans la version 2.23.11.19 de WhatsApp. Il y a une nouvelle option dans le menu d’appel qui inclut désormais une option pour partager votre écran avec d’autres dans le chat. WhatsApp demande la permission d’accéder à votre écran. Une fois que vous avez accordé l’autorisation, WhatsApp commencera à partager votre écran.

Cependant, la source indique que cette fonctionnalité peut ne pas être compatible avec les anciennes versions de l’application. Vous pouvez également avoir des limitations sur le nombre de destinataires pour le partage d’écran.

En plus de la fonction de partage d’écran, la dernière mise à jour bêta inclut également quelques modifications mineures de l’interface utilisateur. La barre de navigation inférieure a été légèrement réorganisée. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changement dans l’interface par rapport à la version actuelle de WhatsApp.

Pour rappel, la dernière version bêta de l’application inclut de nouvelles fonctionnalités et des modifications de l’interface utilisateur. Ces modifications ne sont pas encore disponibles pour tous les participants, mais vous pouvez vous inscrire pour les essayer. Pour ce faire, téléchargez simplement l’application depuis le Google Play Store et inscrivez-vous au programme bêta.

