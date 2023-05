Quelle est la popularité de ChatGPT sur iOS ? D’énormes téléchargements en seulement 6 jours

Un nouveau rapport de l’agence d’études de marché data.ai, ChatGPT a été téléchargé plus de 500 000 fois dans les 6 jours suivant son lancement sur l’App Store d’Apple. L’application ChatGPT d’OpenAI est devenue plus populaire que les chatbots tels que Bing Chat et d’autres applications tierces qui utilisent GPT-4. Les navigateurs Bing et Edge de Microsoft ont enregistré leurs meilleures performances sur 5 jours en février de cette année (y compris Android et iOS), avec respectivement 340 000 et 335 000 téléchargements. Dans ce cas, le téléchargement de plus de 500 000 est uniquement pour le système iOS. Par ailleurs, le rapport révèle qu’aux États-Unis seulement, les cinq premiers jours ont vu un téléchargement dépassant 480 000.

ChatGPT sur iOS

L’application ChatGPT est un chatbot génératif basé sur l’IA qui permet aux utilisateurs d’interagir avec elle à l’aide de leur iPhone. Il prend également en charge la saisie vocale via le système de reconnaissance vocale d’OpenAI Whisper. L’application est disponible en téléchargement gratuit et exclut les publicités. Les utilisateurs peuvent également s’abonner au service ChatGPT Plus, qui coûte 20 $ par mois aux États-Unis, directement via l’application iOS. Les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent accéder à des fonctionnalités avancées via GPT-4.

Selon le fournisseur d’intelligence d’applications data.ai, l’application iOS de ChatGPT a été l’une des nouvelles applications les plus performantes cette année. L’application a également surpassé les autres applications d’IA et de chatbot ainsi que les applications Microsoft Edge et Bing aux États-Unis en termes de téléchargements depuis son lancement. De plus, ChatGPT a eu l’un des meilleurs lancements de nouvelles applications en 2022.

OpenAI a élargi la disponibilité de son application ChatGPT pour les utilisateurs iOS en Inde et dans 32 autres pays. La startup, soutenue par Microsoft et marquee VC, prévoit de publier l’application dans d’autres régions.

Bien qu’il soit uniquement aux États-Unis et sur iOS avant son expansion, ChatGPT a déjà dépassé le demi-million de téléchargements au cours des six premiers jours depuis son lancement. Sa popularité témoigne de l’intérêt croissant pour les chatbots basés sur l’IA et du potentiel de ces technologies à révolutionner la façon dont nous interagissons avec les machines.

