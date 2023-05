Les documents secrets de Tesla sortent : « Pour Elon Musk, tuer fait avancer »

Les fichiers ont été divulgués alors que tout le monde attend le lancement du nouveau Cybertruck, le SUV futuriste plein d’arêtes. Selon les experts du secteur, Musk a fait trop d’erreurs et l’entreprise risque de ne plus être crédible sur le marché.

Les voitures s’écrasent toutes seules, les freins se bloquent, les voitures calent sur la route sans raison. Et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux problèmes recueillis dans les documents secrets de Tesla. Maintenant, ils ont fui. Le journal allemand Handelsblatt a publié les données contenues dans plus de 23 000 fiches répertoriant tous les dysfonctionnements constatés en Europe, aux États-Unis et en Asie entre 2015 et mars 2022. Le pilote automatique est le point faible de l’entreprise (et on le savait déjà), désormais , cependant, Tesla pourrait faire face à de nouvelles pressions de la part des autorités réglementaires.

Non seulement cela, les secrets de Tesla pourraient également affecter le marché financier. L’entreprise a déjà connu des hauts et des bas sur le marché boursier en 2022, et maintenant que les données montrent toutes les failles d’un système en difficulté, cela n’est peut-être plus aussi attrayant pour les investisseurs. Pour une entreprise qui n’a lancé aucun nouveau véhicule depuis 2020, c’est un énorme problème. « Tesla a un besoin urgent d’une nouvelle histoire de crédibilité », a déclaré Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Centre de recherche automobile de Duisburg, en Allemagne. Mais Musk commet erreur après erreur : « Il a des milliers d’informations, de plaintes de clients, et en même temps dit aux gens que c’est le meilleur produit au monde. Il ne devrait plus être le PDG et diriger Tesla. »

Les documents secrets divulgués

À l’intérieur des fichiers divulgués se trouvent des rapports d’accidents presque mortels déclenchés par le pilote automatique de Tesla, mais les analystes ne sont pas si surpris. « Pour la plupart d’entre nous qui traitons avec Tesla depuis une décennie maintenant, ce n’est pas si surprenant, et ce ne l’est probablement pas non plus pour la plupart des clients de Tesla », a déclaré Matthias Schmidt, analyste automobile chez Tesla, au Handelsblatt de Berlin. Selon l’analyste, les données publiques montraient déjà clairement ce qui est apparu plus tard dans les documents secrets. « Il y a eu 393 décès enregistrés impliquant Tesla, dont 33 impliquant un pilote automatique. Il est clair que Musk accepte la mort de conducteurs comme une conséquence du développement technologique », a ajouté SCmidt.

Les documents sortent juste au moment où tout le monde attend le lancement du nouveau Cybertruck, (le suv futuriste plein d’arêtes). Il devait entrer en production en 2021, puis la date limite a été repoussée à 2023, puis à nouveau à 2024. « Tesla a la réputation de fixer des attentes élevées, mais a souvent du mal à les satisfaire », a déclaré Soumen Mandal, analyste de recherche senior. chez Counterpoint Research. « Le retard dans le lancement du Cybertruck entraînera inévitablement un retard dans la sortie du Roadster », déclare Mandal, faisant référence à l’autre produit très attendu de Tesla. Les retards persistants de l’entreprise alimentent la méfiance à l’égard des voitures autonomes.

Des machines qui essaient de tuer

Non seulement cela, début mai, Steve Wonzniak, le co-fondateur d’Apple, a déclaré à CNN : « Si vous voulez voir une étude sur l’échec de l’intelligence artificielle qui essaie de vous tuer à chaque occasion, achetez une Tesla. » Wozniak a parlé d’Elon Musk et de son entreprise expliquant que les voitures Tesla ne sont pas sûres. Le co-fondateur d’Apple a notamment critiqué le freinage fantôme. Il a dit qu’il avait des problèmes de conduite, la voiture s’est arrêtée sans raison, brusquement, mettant le conducteur en danger

Toujours en mai 2023, après une enquête à partir d’une série de rapports, l’Autorité chinoise de régulation du marché a demandé à Tesla de rappeler plus d’un million de véhicules pour un problème de système de freinage. Le rappel concerne plusieurs catégories de voitures : Model S, Model X et Model 3. Certaines sont fabriquées en Chine, tandis que d’autres sont importées de l’étranger. Ce n’est pas le premier rappel pour l’entreprise dirigée par Elon Musk. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a estimé en février qu’un total de 3,4 millions de véhicules Tesla ont été rappelés depuis 2018.

L’enquête sur l’accident de Tesla

Avant cela, en 2021, la National Highway Traffic Safety Administration avait également lancé une enquête sur Tesla précisément pour une série d’accidents liés à des dysfonctionnements des freins. Il y a plusieurs cas, par exemple en 2022 dans la province chinoise du Guangdong une voiture dévalant la route incapable de freiner et percutant un cycliste. En mai 2021, une Tesla incontrôlable s’est écrasée à 160 km/h. Aussi dans ce cas il semble que le problème soit lié au dysfonctionnement des freins.

La même année, une vidéo de caméra de surveillance montre une voiture de société s’écraser à l’arrière d’un camion en mouvement. Dans le district de Qingpu, près de Shanghai, cependant, une Tesla a accéléré d’elle-même, entraînant le véhicule dans une rivière. L’année dernière, Tesla a expliqué que le ministère de la Justice des États-Unis enquêtait sur certains accidents, y compris mortels, impliquant le pilote automatique Tesla.

