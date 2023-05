L’étoile Bételgeuse se comporte étrangement : elle brille maintenant à plus du double de sa luminosité

Le changement de la supergéante rouge la plus proche de la Terre pourrait être dû à une perturbation de son cycle de fluctuations lumineuses provoquée par une énorme éjection d’une partie de sa surface.

La supergéante rouge Bételgeuse vue par le télescope spatial Hubble / Crédit : NASA

L’étoile Bételgeuse, la supergéante rouge la plus proche de la Terre, se comporte étrangement. Une partie de la constellation d’Orion, dont elle forme le sommet nord-est, brille désormais à plus du double de sa luminosité normale, après le récent pic de 156 % atteint en avril. Selon les scientifiques, le comportement étrange pourrait être dû à un changement de son cycle régulier de fluctuation de luminosité, dérivé de ce qui a été baptisé le Great Dimming, la baisse inattendue et soudaine de sa luminosité enregistrée fin 2019. Cet événement a vu la luminosité de l’étoile diminuer considérablement, près de 25%, suite à une énorme éjection d’une partie de sa surface qui a créé une nouvelle couche de poussière autour de l’étoile, la faisant apparaître sombre.

Avant la grande panne d’électricité, Bételgeuse a connu des fluctuations de luminosité sur des cycles réguliers, avec des intervalles d’environ 400 jours. Mais l’événement catastrophique semble avoir provoqué un changement dans ces fluctuations, selon une équipe de recherche dirigée par Morgan MacLeod du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts, qui a constaté que le cycle semble avoir diminué de moitié. Ce cycle de pulsations, dû à l’expansion de sa surface et à la contraction à l’intérieur de l’étoile, aurait été interrompu par la formation d’un panache convectif à l’intérieur de Bételgeuse qui aurait alors déclenché l’éjection de masse en surface.

Les simulations de MacLeod et de ses collègues, publiées dans un article préimprimé sur arXiv.com, indiquent que dans le processus, l’ascension du panache a perturbé « la cohérence de phase de la pulsation de l’étoile », la faisant passer du mode pulsation à 400 jours fondamentaux à un cycle d’environ 200 jours que Bételgeuse affiche actuellement.

En d’autres termes, la supergéante rouge se remet toujours du Grand Assombrissement, ce qui indique qu’il n’est pas improbable que la fluctuation du courant soit liée à l’instabilité des mouvements convectifs, qui font que sa surface continue de s’étendre tandis que les couches plus profondes se contractent. . Comme l’a expliqué à Scientific American l’astrophysicien Andrea Dupree du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et co-auteur de l’étude « si nous retirons un morceau de matériau, alors tout le reste entrera et circulera… Je pense que ce qui se passe c’est que les couches supérieures ont du mal à revenir à la normale.

Cependant, l’équipe prédit que Bételgeuse reviendra à sa normalité dans les 5 à 10 prochaines années, pour continuer à vivre ses millénaires crépusculaires relativement paisiblement, bien qu’elle soit sur le point de mourir à des échelles de temps cosmiques : son explosion en supernova pourrait en fait être pas plus de 100 000 ans plus loin.

