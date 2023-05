Apple ferme « My Photo Stream » en juillet : ce que cela indique pour les utilisateurs

Apple ferme son service « My Photo Stream » le 26 juillet 2023. My Photo Stream est un service gratuit qui télécharge les 30 derniers jours d’images (jusqu’à 1 000) sur iCloud, les rendant accessibles sur iPhone, iPad, iPod tactile, Mac et PC. Il a été lancé aux côtés d’iCloud en 2011 et a été largement remplacé par le service iCloud Photos.

Apple va fermer « My Photo Stream »

Mon flux de photos était un moyen pratique de partager des photos avec vos amis et votre famille, mais il présentait certaines limites. Par exemple, il ne stockait les photos que pendant 30 jours et ne prenait pas en charge les photos haute résolution. Cette dégradation de la qualité est l’une des raisons pour lesquelles Apple s’est éloigné du service et est passé à iCloud Photos en 2015.

iCloud Photos est l’option supérieure pour la simplicité seule, mais aussi pour le fait qu’elle enregistre des photos et des vidéos de haute qualité à leur pleine résolution. Le seul inconvénient potentiel de la fonctionnalité est la disponibilité du stockage iCloud. Mais vous pouvez toujours vous abonner à iCloud+ si vous voulez de l’espace supplémentaire.

Si vous utilisez My Photo Stream, vous devrez passer à iCloud Photos avant le 26 juillet 2023. Vos images continueront d’être stockées dans ‌iCloud‌ comme d’habitude pendant 30 jours jusqu’à l’arrêt. Étant donné que toutes les images de My Photo Stream sont stockées dans leur format d’origine sur au moins un appareil Apple, il n’y a aucun risque de perdre des photos pendant le processus d’arrêt. Apple conseille aux utilisateurs qui veulent leurs images sur un appareil spécifique de les enregistrer dans la photothèque de cet appareil avant le 26 juillet.

Apple explique comment enregistrer les photos actuellement dans le flux de photos d’un utilisateur :

Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch

Ouvrez Photos et appuyez sur Albums.

Appuyez sur Mon flux de photos > Sélectionner.

Appuyez sur les photos que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton Partager > Enregistrer l’image.

Sur votre Mac

Ouvrez l’application Photos, puis ouvrez l’album My Photo Stream.

Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer et qui ne se trouvent pas actuellement dans votre photothèque.

Faites-les glisser de l’album My Photo Stream vers votre bibliothèque.

