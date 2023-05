Vivo Y36 lancé avec d’excellentes caractéristiques de milieu de gamme à 226 $

Vivo vient de présenter un tout nouveau smartphone. Nommé le Vivo Y36, le nouveau téléphone est le successeur direct du Vivo Y35, qui a fait ses débuts en août de l’année dernière. Mais le fait le plus intéressant à propos de l’appareil est qu’il existe en deux versions.

Autrement dit, vous pouvez obtenir le Vivo Y36 dans les versions 4G et 5G. Cependant, à ce jour, seule la version 4G a été officiellement publiée. La version 5G devrait être lancée prochainement. Mais qu’est-ce qui différencie les deux versions ?

Regardez de plus près le Vivo Y36 4G et 5G

Selon la liste officielle des pages indonésiennes, le Vivo Y36 4G est fourni avec Snapdragon 680. D’autre part, la version 5G devrait comporter Dimensity 6200. Et c’est à peu près la seule différence entre les versions 4G et 5G de l’appareil. Le reste des caractéristiques sont fondamentalement les mêmes.

Ainsi, les deux téléphones Vivo Y36 sont équipés d’un écran LCD « Ultra O » de 6,64 pouces. Le panneau a une résolution de 1080 × 2388 et fonctionne à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Compte tenu du fait que les appareils se situent dans la catégorie de prix de milieu de gamme, ces caractéristiques sont vraiment bonnes.

En ce qui concerne l’appareil photo, le Vivo Y36 arbore un appareil photo principal de 50MP et un capteur de profondeur de 2MP à l’arrière. Et à l’avant, vous trouverez une caméra selfie 16MP dans un trou perforé centré. Le téléphone dispose d’une batterie de 5000 mAh, qui peut se recharger à 44 W en filaire. Ainsi, les caractéristiques de la batterie et de l’appareil photo sont également correctes pour le prix.

Les autres caractéristiques incluent 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, la cote IP54 et Android 13 avec le système d’exploitation Funtouch de Vivo en plus. Cela dit, le Vivo Y36 4G est actuellement coté à 3 399 000 IDR, soit environ 226 $ ou 211 €. Vous pouvez le récupérer dans les coloris Meteor Black et Glitter Aqua. Cependant, Vivo n’a pas encore dévoilé le prix de la version 5G.

