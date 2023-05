Aspirateur : que signifient watts, air watts ou pascals pour la puissance d’aspiration ?

Dès que vous êtes confronté à la décision d’acheter un aspirateur, les fabricants vous séduisent avec différentes valeurs de puissance d’aspiration – en watts, air watts ou pascals. Les trois énoncés ont leurs faiblesses – et un seul convient à mi-chemin pour classer le pouvoir de nettoyage réel : Pascal.

Contenu:

Beaucoup de watts ne sont pas tout

Jusqu’à il y a quelques années, il y avait une surenchère sur le marché des aspirateurs. Les fabricants faisaient de la publicité avec des nombres de watts toujours plus élevés et voulaient se surpasser.

Il est donc bien ancré dans l’esprit de nombreux clients : plus un aspirateur a de watts, plus il est puissant.

La consommation d’énergie en watts influence initialement la consommation d’énergie. L’Union européenne a réagi contre cette folie par deux règlements. Depuis 2014, les aspirateurs sont autorisés à tirer un maximum de 1600 watts, et depuis 2017 seulement 900 watts. Cela devrait réduire la consommation d’énergie et protéger l’environnement.

Air Watt – le lapin de l’aspirateur

Certains fabricants indiquent leurs performances en air watts. La valeur doit indiquer la quantité d’air qu’un aspirateur déplace par minute. Cependant, Air Watt n’est pas une quantité physique standardisée.

Chaque fabricant les détermine selon ses propres conditions – en plus de l’énergie électrique consommée, le vide atteint joue également un rôle.

Cependant, la puissance d’aspiration appliquée à la buse n’est pas incluse dans le calcul. Cela fait d’Air Watt plus un outil de marketing qu’un indicateur fiable pour estimer la puissance d’aspiration.

Même avec seulement 600 watts, l’aspirateur Siemens VS06A212 peut générer un vide décent (Image : Siemens)

Si vous comptez dessus, 100 air watts devraient être disponibles pour les aspirateurs à brosse et 220 air watts pour les aspirateurs à cylindre ordinaires. Cependant, il n’y a pas d’évaluation pour les robots aspirateurs.

La construction détermine l’efficacité

La puissance limitée mentionnée ci-dessus indique-t-elle automatiquement que les modèles d’aspirateurs actuels sont moins puissants qu’auparavant ? certainement pas!

Même un appareil de 700 watts peut avoir une meilleure puissance d’aspiration que son ancêtre de 1400 watts. Parce qu’au lieu de la consommation d’énergie en watt pur du moteur d’aspiration, ce qui compte, c’est l’efficacité du moteur, le système de nettoyage sophistiqué, les rouleaux de brosse, la conception du sac d’aspirateur et les filtres intégrés.

La conception de l’aspirateur détermine l’efficacité de l’aspiration de l’appareil – ici, par exemple, un Roomba Combo j7, dont la structure est particulièrement économe en énergie. (Photo: iRobot)

Ce qui s’applique aux aspirateurs « normaux » peut également s’appliquer aux robots aspirateurs. Le simple fait d’acheter le meilleur modèle suivant qui annonce une puissance élevée serait de l’argent gaspillé.

Par conséquent, tout d’abord, faites attention à la construction qui dirige le flux d’air de la buse vers le sac avec le moins de perte possible. Surtout, la technologie de buse installée et le système de filtre utilisé jouent ici un rôle. Au premier rang en termes d’efficacité se trouvent Ecovacs, iRobot et Vorwerk.

Les fabricants cités ont taillé leurs robots aspirateurs pour une efficacité sans merci et ne consomment guère plus de 40 watts en fonctionnement. Il y a deux raisons à cela.

D’une part, tous les robots aspirateurs travaillent le sol avec des brosses rotatives dans un premier temps. Ceux-ci détachent la saleté et la saleté tenace (mais pas les résidus visqueux).

A titre de comparaison, un ancien modèle TCM avec peu de puissance d’aspiration – et beaucoup de saleté. Mais le nettoyage des robots aspirateurs est un autre sujet… (Photo : Stephan M. Höhne pour Wiki Commons)

D’autre part, dans un deuxième temps, le robot aspire la poussière, la saleté et les débris. Le robot aspirateur fonctionne directement sur le sol. Par conséquent, le flux d’air ne passe pas d’abord par un long tuyau d’aspiration et un tuyau dans le sac, où il perd de plus en plus de puissance selon la physique.

La puissance d’aspiration en pascals est plus significative

Le nombre de watts et de watts d’air ne dit rien sur la puissance d’aspiration réelle. Et la construction décide de l’efficacité d’un robot aspirateur. Jusqu’ici, tout va bien. Mais existe-t-il une autre valeur pour classer la puissance d’aspiration d’un aspirateur ?

Oui.

Pour la comparabilité entre les différents fournisseurs d’aspirateurs, ils utilisent une puissance nominale en Pascal (Pa ou kPa). Cette unité physique indique la différence de pression, ce qui est logique compte tenu du fonctionnement d’un aspirateur.

Après tout, l’aspirateur crée une pression négative – plus celle-ci est élevée par rapport à l’environnement, plus l’appareil aspire. Le problème ici : même la spécification Pascal n’est pas entièrement sans problème.

Parce que les fabricants eux-mêmes sont responsables de la mesure et déterminent généralement la valeur directement sur le moteur, là où la valeur est la plus élevée.

Le robot aspirateur ne peut aspirer que des choses comme des bonbons au chocolat colorés avec un bon aspirateur. (Photo: iRobot)

Les aspirateurs filaires atteignent une valeur comprise entre 13 000 et 25 000 pascals. Les aspirateurs sans fil atteignent entre 10 000 et 20 000 pascals. Les robots aspirateurs compacts atteignent 2 000 à 4 000 pascals.

Même si la valeur des robots aspirateurs semble chétive : étant donné que l’air ne parcourt ici qu’une courte distance, les valeurs basses sont tout à fait correctes.

Une petite conclusion

Mais qu’il s’agisse de watt, d’air watt ou de pascal : les trois spécifications de puissance d’aspiration ne fournissent pas une évaluation correcte à 100 %, car chaque fabricant peut utiliser sa propre méthode de mesure. La meilleure chose que vous puissiez faire est de faire confiance à Pascal – bien qu’il existe également des moyens de tromper les choses ici.

Cependant, en tant qu’unité physiquement définie pour déterminer les différences de pression, Pascal en dit long sur le potentiel d’aspiration de votre aspirateur actuel ou futur.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :