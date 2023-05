Gentler Streak ajoute le suivi du cycle menstruel à sa section Bien-être

Gentler Streak, une application de fitness et de bien-être populaire pour iPhone et Apple Watch, reçoit une mise à jour majeure aujourd’hui. Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale d’action pour la santé des femmes, qui a lieu le 28 mai, l’équipe à l’origine de l’application introduit le suivi du cycle menstruel dans sa section Bien-être.

Suivez votre cycle menstruel avec Gentler Streak

Apple propose actuellement un suivi du cycle menstruel de base pour les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch avec l’application Santé. Cependant, Gentler Streak ajoute encore plus d’informations pour les personnes à la recherche d’un aperçu détaillé de leurs règles. La nouvelle fonctionnalité fait partie de Wellbeing, une section introduite plus tôt cette année qui montre aux utilisateurs un résumé intuitif de leurs données de santé.

En ce qui concerne le suivi du cycle menstruel, Gentler Streak affiche des informations précieuses sur la phase exacte du cycle et son impact potentiel sur le bien-être quotidien. Les utilisateurs qui souhaitent activer le suivi du cycle menstruel seront guidés par un court processus d’intégration pour s’assurer que tout fonctionne de manière transparente.

Selon les développeurs, les conseils d’activité sont adaptés à la préparation des utilisateurs et l’application affiche des informations sur chaque phase du cycle menstruel. Les suggestions Go Gentler montreront également des activités appropriées pour les premiers jours de la période d’une personne.

« Gentler Streak reste une application de santé et de fitness. Bien que nous incluions des parties vitales du cycle menstruel dans nos conseils, nous laissons les applications spécialisées gérer le reste. Comme chaque corps est différent et porte le bébé à sa manière, nous ne couvrons pas les conseils conçus pour la grossesse », partage Katarina Lotric, PDG de Gentler Stories, et poursuit en disant que ce devraient être des professionnels de la santé qui guident une personne tout au long de sa grossesse.

Il convient de noter que le suivi du cycle devient plus précis lorsque vous portez une Apple Watch Series 8, car ce modèle dispose d’un thermomètre de poignet intégré.

En savoir plus sur l’application

Gentler Streak a reçu l’application de l’année 2022 pour Apple Watch par Apple. Plus récemment, Gentler Streak a été choisi comme l’un des finalistes du Apple Design Award 2023. L’application est disponible pour iPhone depuis 2021 et a été publiée pour Apple Watch en février 2022.

Vous pouvez télécharger Gentler Streak gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement ou une licence à vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’application, assurez-vous de lire l’interview de Netcost-security.fr avec la fondatrice de Gentler Streak, Katarina Lotric.

