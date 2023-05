Apple ferme la fonctionnalité gratuite « My Photo Stream » initialement lancée avec iCloud

C’est peut-être une nouvelle pour beaucoup que la fonctionnalité « My Photo Stream » d’Apple soit toujours vivante, mais la vraie nouvelle aujourd’hui est qu’Apple débranche la fonctionnalité iCloud gratuite cet été.

My Photo Stream a été initialement lancé aux côtés d’iCloud en 2011 en tant que méthode gratuite de synchronisation de photos entre iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Tout en nécessitant un stockage payant, la fonctionnalité beaucoup plus robuste de la bibliothèque de photos iCloud a finalement rendu My Photo Stream un peu indésirable.

Par exemple, My Photo Stream vous obligeait à enregistrer activement les médias de votre « flux » dans votre pellicule ou votre bibliothèque. Les photos n’étaient disponibles sur My Photo Stream que pendant une courte période avant de tomber et de ne plus être dans iCloud.

Plus important encore, My Photo Stream n’a pas synchronisé les photos de haute qualité dans leur pleine résolution. Un système de synchronisation qui rétrogradait votre photothèque ne pouvait pas être la solution ultime.

iCloud Photos est depuis longtemps la solution moderne – les photos et les vidéos en pleine résolution se synchronisent entre les appareils sans aucune entrée requise. La seule limitation est la quantité de stockage iCloud dans votre plan d’abonnement.

Pourtant, My Photo Stream est resté une fonctionnalité qui existe pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac qui n’utilisent pas iCloud Photos. L’activation d’iCloud Photos peut masquer complètement la fonction inférieure My Photo Stream.

Et bien qu’Apple ait maintenu ses maigres 5 Go de stockage iCloud gratuit depuis 2011, il ne synchronisera plus aucune photo gratuitement à partir du 26 juillet. C’est à ce moment-là que My Photo Stream sera déconnecté. Étant donné que My Photo Stream conserve les photos pendant 30 jours, Apple cessera de télécharger des photos sur My Photo Stream le 26 juin.

Apple dirige les gens vers iCloud Photos et bonne chance pour l’utiliser avec n’importe quel nombre de photos et de vidéos sans payer pour le stockage iCloud. En attendant, Apple inclut également des instructions sur la façon d’enregistrer des photos à partir de My Photo Stream :

Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch

Ouvrez Photos et appuyez sur Albums. Appuyez sur Mon flux de photos > Sélectionner. Appuyez sur les photos que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton > Enregistrer l’image.

Sur votre Mac

Ouvrez l’application Photos, puis ouvrez l’album My Photo Stream. Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer et qui ne se trouvent pas actuellement dans votre photothèque. Faites-les glisser de l’album My Photo Stream vers votre bibliothèque.

