HP a trouvé une nouvelle façon d’ajouter un DRM de cartouche d’encre à votre imprimante

WTF ? ! Juste au moment où vous pensiez que les fabricants d’imprimantes ne pouvaient pas trouver un autre moyen d’ajouter des DRM à votre imprimante, HP est là pour vous prouver qu’il existe toujours un moyen. La société a maintenant été accusée par l’International Imaging Technology Council de blanchir ses produits comme un moyen de cacher des pratiques commerciales douteuses autour des imprimantes HP+.

Lorsque HP ne brique pas ses imprimantes avec un firmware mal codé qui reste sans correctif pendant des semaines, l’entreprise travaille dur pour trouver de nouvelles façons d’empêcher ses clients d’utiliser de l’encre tierce de peur de laisser de l’argent sur la table pour d’autres entreprises.

Ce comportement a plongé HP dans les eaux chaudes en Europe et aux États-Unis, c’est pourquoi l’année dernière, il a accepté de verser une indemnisation d’un montant total de 1,35 million de dollars aux clients qui ont été touchés par ses manigances DRM sur les cartouches d’imprimante. Cela concerne une fonctionnalité que la société a introduite en 2016, appelée Dynamic Security, qui était censée les aider à éviter l’encre de qualité inférieure, mais qui s’est avérée être davantage une réaction aux fournisseurs rivaux qui grignotent l’un des plus gros moteurs de profit de HP en utilisant de l’encre et du toner relativement bon marché. cartouches.

Comme l’a noté The Verge, HP travaillait déjà sur une nouvelle façon de visser les consommateurs dès 2020, lorsque l’attention de tous était attirée sur une petite menace invisible qui envoyait de grandes parties du monde en lock-out. À l’époque, l’entreprise la décrivait comme « la solution d’impression la plus moderne et la plus simple du marché », avec la promesse que « chaque page imprimée est compensée par des investissements pour aider à protéger et à restaurer les forêts à parts égales ».

Ce qui est intéressant à propos de ce programme, c’est qu’il est déguisé en une offre qui attire de nombreux consommateurs à la recherche d’une meilleure offre pour leurs besoins d’impression. Il y a une bonne raison pour laquelle l’imprimante la plus vendue d’Amazon est la HP Deskjet 2755e. Pour 95 $, la société propose une imprimante couleur sans fil qui peut également numériser des documents et est livrée avec six mois d’encre gratuite livrée à votre porte chaque fois que vos cartouches sont sur le point de s’épuiser.

Cette dernière partie est importante car la gratuité n’existe pas dans l’industrie de l’impression. Sur le papier, réclamer l’encre gratuite indique souscrire à un service d’abonnement appelé HP+, qui prolonge la garantie de votre imprimante d’un an, vous donne accès à l’application HP Smart et vous donne le droit de vous vanter d’avoir aidé l’entreprise à protéger l’environnement en plantant des arbres pour chaque page que vous imprimez. Une fois la période gratuite terminée, vous pouvez choisir un plan de paiement approprié le mieux adapté à vos besoins d’impression.

En réalité, une fois les six mois d’encre gratuite écoulés, vous êtes automatiquement enfermé dans un abonnement qui vous éloigne de l’encre ou du toner moins cher et dans le pays des fournitures HP authentiques. Cette pratique est passée inaperçue jusqu’à cette semaine, lorsque l’International Imaging Technology Council (IITC) a déposé une plainte contre l’entreprise pour ce qu’elle considère comme une utilisation inappropriée du label EPEAT pour promouvoir ses produits HP+ comme respectueux de l’environnement.

La certification EPEAT exige que les produits en question autorisent l’utilisation de cartouches non-fabricant et remanufacturées. Cependant, The Verge a pu confirmer auprès de distributeurs d’encre comme CompAndSave que les fabricants d’encre tiers n’ont pas encore trouvé de moyen de servir les clients qui ont acheté une imprimante HP+.

Vous pouvez techniquement annuler votre abonnement HP+, mais vous utiliserez toujours le même firmware qui bloque les cartouches tierces. L’IITC indique que HP a publié plusieurs mises à jour du firmware au cours des deux derniers mois, conçues pour renforcer le DRM de la cartouche d’encre. Et la société indique clairement dans les conditions générales d’Instant Ink qu’elle se réserve le droit d’effectuer une surveillance à distance de tout ce que vous faites avec votre imprimante, y compris les appareils que vous utilisez pour lancer les travaux d’impression. Il corrigera également à distance le firmware de votre imprimante sans vous en informer à l’avance.

Plus important encore, déconnecter votre imprimante HP+ d’Internet désactivera les cartouches, et la seule façon d’utiliser à nouveau votre imprimante est d’acheter des « cartouches HP ordinaires ». C’est comme le DRM en ligne uniquement que les sociétés de jeux vidéo utilisent avec des technologies comme Denuvo, avec l’inconvénient supplémentaire d’être facturé pour votre abonnement HP+ jusqu’à ce que vous décidiez de l’annuler. Et au moment où vous annulez HP+, les cartouches associées sont désactivées.

HP a réussi à s’en tirer avec ces pratiques en ce qui concerne les imprimantes HP+ grâce à un langage prudent dans leur documentation, mais l’IITC est déterminé à obtenir du Global Electronics Council qu’il supprime la certification EPEAT sur les imprimantes HP+ et examine tous les autres produits HP pour le potentiel mauvaise utilisation de l’étiquette en question.

La plainte de l’IITC n’a pas le pouvoir d’un procès, mais elle devrait rappeler que les consommateurs doivent voter avec leur portefeuille lorsque des entreprises comme HP essaient de vous déguiser en vous tenant en otage de leurs propres produits en tant que conception respectueuse de l’environnement et du consommateur. . Au moment d’écrire ces lignes, quatre des dix imprimantes les plus vendues sur Amazon sont des imprimantes HP+, mais vous seriez probablement mieux servi par quelque chose comme le Brother MFC-J1010DW à 99 $ ou le MFC-J1205W à 130 $.

