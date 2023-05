Leica Q3 : le nouvel appareil photo haut de gamme avec des capacités vidéo 8K

Le nom de Leica est devenu bien connu des cercles d’amateurs de smartphones pour son implication avec des marques comme Huawei et Xiaomi. Cependant, la marque va au-delà en tant que fabricant mondial d’appareils photo et d’objectifs haut de gamme, ainsi que d’instruments mécaniques affinés et d’autres appareils de haute technologie pour l’imagerie. Si vous êtes un passionné de photographie, la société dispose d’un large portefeuille d’appareils photo professionnels pour la meilleure expérience d’imagerie. Désormais, ils ont présenté le dernier ajout à la gamme – le Leica Q3 – qui offre des capacités d’enregistrement vidéo 8K et plus encore.

Leica Q3 – Découvrez le nouvel appareil photo à focale fixe de la société

Le Leica Q3 est la troisième itération de la série d’appareils photo à focale fixe Q de la marque. Il dispose d’un tout nouveau capteur d’imagerie BSI de 60 MP, de capacités d’enregistrement vidéo 8K, d’une mise au point automatique améliorée ainsi que d’un écran EVF et LCD repensé.

Pour résumer l’histoire de cette série, le système de caméra Leica Q a fait ses débuts en 2015 et le Leica Q2 a été introduit en 2019. Avec la sortie du Leica Q3 en 2023, nous pouvons dire qu’il y a un intervalle de quatre ans entre chaque mise à jour. La troisième génération est livrée avec un objectif fixe Summilux 28 mm f/1.7 ASPH et de nombreuses améliorations sous le capot.

Appareil photo 60 MP avec qualité Summilux

Le capteur CMOS rétro-éclairé du 60.MP est fourni avec un tout nouveau processeur d’image Maestro IV avec technologie L². Cette technologie combine la force de deux marques d’imagerie, Leica et Lumix, le L² est un symbole du travail et des technologies combinés. Désormais, les utilisateurs pourront découvrir les résultats de cette joint-venture avec le Leica Q3. La combinaison permet aux utilisateurs de capturer des images de 60, 36 ou 18 MP au format DNG ou JPEG tout en exploitant toute la zone du capteur.

En ce qui concerne les formats d’enregistrement vidéo, le nouveau Leica Q3 propose une large liste de formats. Vous pouvez enregistrer en 4K 4:2:0 10 bits H.265, 10 bits 4:2:2 jusqu’à [email protected], et Full HD à 120fps ainsi qu’en capture ProRes 422 HQ. Pour plus de détails sur la liste des formats d’enregistrement vidéo, vous pouvez vous référer à ce lien.

Creuser dans l’objectif Summilux 28 mm

Le Leica Q3 est fourni avec un Summilux 28mm f/1.7 ASPH. C’est un objectif d’appareil photo fabriqué par Leica. Il est populairement connu grâce aux appareils photo télémétriques de la série M de Leica, connus pour leur précision et leur qualité d’image. Le « ASPH » dans le nom de l’objectif indique « asphérique ». Les lentilles asphériques sont conçues pour réduire diverses aberrations optiques, telles que la distorsion et l’aberration sphérique. Dans l’ensemble, le Summilux 28mm f/1.7 ASPH. est un objectif polyvalent et performant qui offre une excellente qualité d’image, des capacités de faible luminosité et une large ouverture maximale. C’est un choix populaire parmi les photographes qui apprécient le système Leica et souhaitent des performances optiques exceptionnelles pour la photographie grand angle.

La conception optique comporte 11 éléments répartis en 9 groupes et comprend 3 surfaces asphériques. L’objectif est doté d’un système OIS et peut faire la mise au point jusqu’à 17 cm/6,7″ en mode macro. Il est également possible de dépasser certaines des limites imposées par l’objectif fixe. Vous pouvez utiliser la fonction Zoom numérique ! Avec cela, vous pouvez transformer le 28 mm en un objectif de 35, 50, 75 et 90 mm.

Détails de construction et autres détails matériels

Le Leica Q3 est fourni avec un système de mise au point automatique hybride amélioré qui combine la technologie AF de contraste et la technologie DPD (Depth from Defocus) avec AF à détection de phase et reconnaissance intelligente du sujet. Selon Leica, le système permet à l’utilisateur de cliquer sur la piste et de se concentrer sur les visages, les yeux, les personnes et même les animaux.

Le Leica Q3 arbore un design rétro élégant. De plus, la caméra est à la fois élégante et durable, avec un indice de protection IP52 pour la poussière et les projections d’eau. Avec cela, vous pourrez peut-être capturer quelques clichés les jours de pluie légère si vous êtes assez rapide. L’appareil photo est fourni avec un viseur OLED de 5,76 MP et un écran tactile inclinable de 3 pouces 1,84 m-Dot.

Les dimensions exactes de la caméra sont de 130 x 80,3 x 92,6 mm. Le poids est d’environ 743 grammes. L’appareil photo est fourni avec une batterie lithium-ion BC-SCL6 de 2 200 mAh. Il prend en charge le chargement sans fil via le chargeur Leica en option et la poignée de chargement sans fil HG-DC1. Bien sûr, vous pouvez toujours le recharger à l’aide d’un câble via le port USB Type-C 3.1 Gen 1. Il peut également être utilisé pour le transfert de fichiers de l’appareil photo vers un iPhone/iPad via un câble dédié.

Les autres fonctionnalités de connectivité incluent la connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Il est possible d’envoyer des photos et des vidéos sans fil vers votre appareil intelligent à l’aide de l’application Leica FOTOS.

Prix ​​et disponibilité

Cet appareil photo n’est certainement pas destiné aux amateurs, et ne vous méprenez pas. L’utilisateur régulier qui n’est pas dans la photographie professionnelle ne verra aucune raison de l’acheter. Le prix de 5 995 $ n’est pas une blague pour ceux qui ne sont pas des professionnels.

Il existe également un ensemble d’accessoires pour le Leica Q3. Ceux-ci incluent des protecteurs en cuir, des capuchons d’objectif, des pare-soleil d’aspect rétro, etc. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site Web de Leica.

