Demande de fonctionnalité iOS 17 : Emmenez-moi à cette photo

Cette semaine, nous avons entendu parler d’une nouvelle façon dont Apple prévoit de nous laisser utiliser l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro dans iOS 17. Si vous avez toujours voulu que votre iPhone présente plus de panneaux d’informations en mode paysage, eh bien, vous avez de la chance.

J’espère qu’il y aura également d’autres mises à jour pour personnaliser l’écran de verrouillage standard. Plus précisément, il y a une chose à propos de la version Photo Shuffle de l’écran de verrouillage dans iOS 16 que j’espère changer dans iOS 17.

Apple est assez doué pour refaire surface des photos de votre bibliothèque tout en vous permettant de les voir dans leur contexte. L’écran de verrouillage Photo Shuffle n’est pas l’un de ces exemples.

Ne vous méprenez pas. C’est une excellente fonctionnalité. J’ai récemment commencé à utiliser un écran de verrouillage Photo Shuffle qui extrait des photos de mes enfants et les parcourt toutes les heures. Toutes les photos ne constituent pas un excellent fond d’écran, mais je suis toujours ravi des photos trouvées.

Parfois, il comporte une photo que je trouve particulièrement agréable à utiliser. D’autres fois, il choisit des photos vraiment amusantes dans leur contexte mais qui ne doivent pas être utilisées longtemps.

Il y a eu de nombreuses occasions d’embarrasser mes enfants en leur montrant quelle photo est présentée pour l’heure. Plus souvent, je leur montre un beau souvenir d’eux quand ils étaient beaucoup plus jeunes qui les surprend.

Honnêtement, l’écran de verrouillage Photo Shuffle a été étonnamment efficace pour extraire des photos de ma bibliothèque que je souhaite peut-être présenter.

Parfois, cela démontre même que recadrer le visage de quelqu’un dans une photo de groupe en fait une belle photo de portrait. Ce sont vraiment ceux que je veux extraire de ma photothèque, dupliquer et recadrer.

Mais, pour autant que je sache, et j’aurais aimé me tromper, il n’y a aucun moyen de passer de l’écran de verrouillage Photo Shuffle à la photo présentée dans votre bibliothèque. Ma solution de contournement a été de prendre une capture d’écran de mon écran de verrouillage pour me rappeler de revenir en arrière et de rechercher cette photo. Vous pouvez également afficher des photos de personnes spécifiques en fonction des visages, mais c’est toujours une chasse pour trouver la photo exacte que vous voulez.

Si j’ai raison de penser que je ne me trompe pas, j’espère que c’est quelque chose qu’Apple a pris en considération lors de la préparation d’iOS 17. Je suis assez en retard pour l’expérience, mais je suis convaincu que d’autres l’ont remarqué beaucoup plus tôt.

Mise à jour! Vœu exaucé! Il y a un moyen ! Cinq pressions sont maladroites et probablement trop nombreuses, donc une icône de photo à côté du bouton de personnalisation après une longue pression pourrait mieux fonctionner.

Vous pouvez réellement le faire. Accédez à l’écran de sélection du fond d’écran, appuyez sur Personnaliser, puis sur l’écran de verrouillage, puis appuyez sur les 3 points dans le coin inférieur droit et l’option supérieure est « Afficher la photo dans la bibliothèque ». — Brian (@briggio) 26 mai 2023



