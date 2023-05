Comment effacer le cache d’application et les données d’application sur Windows 11

Si vous utilisez un téléphone Android, vous connaissez peut-être déjà l’importance de vider le cache et les données de l’application. Pour ceux qui possèdent un système Windows 11 et qui souhaitent supprimer les données d’une application particulière, ce guide est pour vous. Ici, nous allons vous montrer comment effacer le cache de l’application et les données sur Windows 11.

Les appareils accumulent beaucoup de données au fil du temps et la plupart de ces données proviennent d’applications. Oui, l’utilisation d’applications stocke régulièrement beaucoup de cache et beaucoup de fichiers, y compris des fichiers volumineux. Les utilisateurs ne s’en apercevront que lorsque le stockage sera presque plein.

C’est une bonne pratique de surveiller les fichiers inutiles et de nettoyer régulièrement le stockage. Mais c’est impossible pour les utilisateurs qui n’ont pas assez de temps pour tout cela. Si vous avez peu de temps, vous pouvez supprimer les applications indésirables et vider le cache des applications pour libérer de l’espace sur votre PC.

Pouvez-vous supprimer le cache d’application sur Windows 11 ?

Oui et non. Vous pouvez supprimer le cache de l’application sur Windows 11, mais cela supprimera également les données de l’application. Donc, si vous cherchez un moyen d’effacer uniquement le cache de l’application et non les données, ce n’est pas possible.

Si vous souhaitez supprimer les données d’une application, ce qui rend les applications nouvelles, c’est possible sur Windows 11, similaire à Android. Sous Windows, cela s’appelle Réinitialiser qui efface le cache de l’application ainsi que les données de l’application.

Maintenant, si vous souhaitez libérer de l’espace sur votre PC, la première étape consiste à supprimer les applications que vous n’utilisez pas. Mais si vous ne voulez pas supprimer d’applications mais que vous voulez recommencer à zéro, vous pouvez réinitialiser ces applications, ce qui effacera également une partie de l’espace de stockage sur votre appareil.

Comment supprimer des données d’application sur Windows 11

Sur votre PC Windows, ouvrez l’application Paramètres à partir du menu Démarrer ou d’autres raccourcis.

Sous Paramètres, cliquez sur la page Applications dans le menu latéral.

La liste des paramètres des applications sera énorme, choisissez celui en haut qui indique les applications installées qui afficheront toutes les applications disponibles sur votre PC Windows.

Vous pouvez soit rechercher l’application dont vous souhaitez supprimer les données, soit rechercher l’application. Vous pouvez également modifier la vue selon votre choix pour trouver facilement l’application dans la liste.

Par exemple, je vais supprimer des données de l’application Appareil photo. Cliquez sur les trois points disponibles à côté de l’application ou juste en dessous de l’application. Et puis parmi les options, choisissez Options avancées.

Cela vous mènera à la page d’informations sur l’application où vous pourrez voir les autorisations, la version de l’application et l’utilisation des données, ainsi qu’un tas d’options. Faites défiler vers le bas et trouvez la section Réinitialiser.

Cliquez sur le bouton Réinitialiser et il affichera l’avertissement « Cela supprimera définitivement les données de l’application sur cet appareil, y compris vos préférences et vos informations de connexion ».

Cliquez à nouveau sur le bouton Réinitialiser pour confirmer. Cela supprimera les données de l’application, ce qui peut prendre du temps en fonction des données stockées. Vous verrez l’icône de droite une fois que c’est fait.

Je ne vois pas les options avancées

Il se peut que vous ne voyiez pas les options avancées pour certaines applications. Donc, dans ce cas, vous devez désinstaller et réinstaller l’application manuellement. Oui, cela prend du temps et ce n’est pas exactement la définition de la réinitialisation, mais cela fonctionnera car le résultat sera le même.

Voici donc comment effacer les données de l’application avec le cache de l’application sur Windows 11. Le processus est simple mais pas fiable comme le système Android. Si vous avez des questions concernant le guide, vous pouvez les poser dans la section des commentaires.

