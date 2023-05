La nouvelle recherche AI ​​de Google montre pourquoi elle est toujours meilleure que Bing

Google apporte enfin sa propre technologie de recherche d’IA aux utilisateurs. La société a annoncé dans un article de blog qu’elle commençait à déployer l’accès à Search Labs, qui inclut Search Generative Experience (SGE). SGE est une fonctionnalité expérimentale du moteur de recherche de Google qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des réponses contextuelles à des questions complexes. Il n’est disponible que pour les utilisateurs qui se sont inscrits sur la liste d’attente. Pour vous inscrire, vous pouvez visiter le site Web de Search Labs et cliquer sur le bouton « S’inscrire ».

Recherche alimentée par l’IA

La nouvelle expérience générative de recherche de Google est conçue pour répondre aux recherches longues et chronophages en déplacement. Ces requêtes peuvent ne pas être répondues par un seul site Web. Ainsi, SGE génère un « instantané » d’informations et d’idées alimenté par l’IA pour répondre à votre question. L’instantané est extrait de plusieurs sources et résumé par Google. La réponse apparaîtra sous la barre de recherche avec un fond Colorful pour la différencier du thème clair/foncé habituel.

Alors maintenant, au lieu de seulement 10 liens cliquables sur une seule page, vous verrez un résumé des informations les plus pertinentes. Cela fonctionne en comprenant d’abord l’intention de la requête de recherche de l’utilisateur. Une fois qu’il a compris votre intention, il génère un résumé unique des informations. Le résumé s’affiche sous la barre de recherche et comprend un lien vers la source d’origine.

Exemples de SGE

Voici quelques exemples d’utilisation de SGE :

Pour découvrir de nouvelles choses :

Vous pouvez rechercher des sujets tels que « Apprendre le ukulélé contre la guitare » ou « Avantages de l’incorporation de votre entreprise avant de devenir indépendant ». La recherche Google fournira un instantané du sujet alimenté par l’IA, afin que vous puissiez rapidement vous mettre au courant.

Pour trouver des réponses rapides à vos questions :

Vous pouvez rechercher des questions spécifiques telles que « Comment enlever une vieille tache de café d’un pull en laine? » ou « Comment puis-je renouveler mon passeport rapidement? » La recherche Google fournira une variété de résultats sur le Web, afin que vous puissiez trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.

Pour découvrir les produits et services :

Vous pouvez également rechercher des produits ou des services spécifiques tels que « Décoller et coller du papier peint pour la cuisine » ou « Haut-parleur Bluetooth pour une fête à la piscine ». La recherche Google fournira une multitude d’options parmi lesquelles choisir, y compris des considérations importantes pour cet environnement, comme la résistance à l’eau et la durée de vie de la batterie.

Google se méfie de l’IA générative expérimentale. Et il vous avertira avant de fournir la réponse générée. SGE ne fournira pas d’instantané d’IA s’il y a un manque d’informations ou si Google a une faible confiance dans sa réponse. Sur le Web de bureau, Google affichera les sites Web qui ont informé la réponse à droite, alors qu’il apparaît sous la forme d’un carrousel sur mobile.

Qu’est-ce qui constitue l’expérience générative de recherche de Google ?

Corroborer/Développer

SGE fournit un bouton dans le coin supérieur droit qui vous permet de développer la réponse et de voir comment elle a été corroborée. Cela montrera des liens vers les sources qui ont été utilisées pour informer la réponse.

Mode conversationnel

Au bas de l’instantané alimenté par l’IA, vous trouverez des suggestions de questions de suivi et la possibilité de poser les vôtres. Cela lance le mode conversationnel, qui est une interface de type chatbot qui vous permet de poser des questions de suivi de manière naturelle. Google gardera à l’esprit le contexte et les questions précédents lors de la fourniture de nouvelles réponses.

Shopping + Annonces

Pour les questions liées à l’achat, SGE mettra en évidence les facteurs que vous voudrez peut-être prendre en compte et vous proposera des options qui correspondent à la facture. Ces suggestions seront accompagnées d’aperçus générés. Le Shopping Graph de Google est utilisé pour alimenter cette fonctionnalité.

SGE est encore en cours de développement, mais il a le potentiel de rendre la recherche Google plus puissante et plus conviviale.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine