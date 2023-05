La nouvelle BMW Série 5 adoucit les temps d’attente de recharge grâce au jeu multijoueur en voiture

En bref : BMW sait que les véhicules électriques peuvent prendre un certain temps à se recharger, et son dernier partenariat vise à donner aux propriétaires de la nouvelle Série 5 tout électrique quelque chose à faire en attendant. La fonctionnalité d’infodivertissement viendra éventuellement à d’autres modèles BMW.

BMW a dévoilé cette semaine sa nouvelle berline de Série 5 entièrement électrique, la BMW i5. L’une des nouvelles fonctionnalités d’infodivertissement de l’EV lève le rideau sur un partenariat que la société a annoncé avec la plate-forme de jeu AirConsole l’automne dernier, révélant quels modèles recevront l’accès et quand.

Lorsque la voiture est à l’arrêt, les occupants peuvent activer AirConsole afin de jouer à une sélection de jeux multijoueurs locaux occasionnels sur l’écran du tableau de bord. Ils peuvent scanner un code QR sur l’écran avec leurs smartphones pour transformer les téléphones en contrôleurs. Jouer à des jeux ou diffuser des vidéos sur le tableau de bord peut aider à passer le temps pendant le chargement du véhicule, ce qui peut prendre un certain temps.

AirConsole propose actuellement cette fonctionnalité à la maison via les applications Android TV, Google TV et Amazon Fire TV, ou sur PC via un navigateur. L’accord BMW représente ses débuts dans l’espace automobile.

Les utilisateurs doivent noter que la sélection de jeux est différente sur chaque plate-forme. Alors que la version du navigateur offre la bibliothèque complète de près de 200 titres, la BMW i5 commence avec environ 15, y compris Go Kart Go, Golazo, Music Guess et Overcooked, avec d’autres à venir.

La plupart des jeux AirConsole ressemblent à des versions hors marque de titres populaires tels que Mario Kart, Worms, Tetris et Wordle. Même s’ils ne sont pas tout à fait identiques, connecter des smartphones que les occupants possèdent probablement déjà est moins cher que d’installer une Nintendo Switch avec quatre contrôleurs dans la voiture.

BMW a marqué le partenariat en proposant la BMW i5 avec un travail de peinture spécial orienté jeu. Il couvre la voiture en violet principalement foncé avec des motifs pixélisés et des icônes pour représenter les boutons (qu’AirConsole n’utilise pas ironiquement).

La nouvelle berline arrive sur le marché en octobre. AirConsole finira par arriver sur les voitures BMW Série 7, BMW iX et BMW i4 produites après juillet 2023. Les véhicules BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M et BMW X6 M produits après août recevront également la fonctionnalité .

À mesure que les écrans du tableau de bord s’agrandissent (l’i5 dispose d’un écran de 12,3 pouces et d’un écran de 14,9 pouces), les voitures ont ajouté des fonctionnalités d’infodivertissement de plus en plus avancées pour les temps d’arrêt. L’année prochaine, les berlines Mercedes Benz Classe E pourront participer à des conférences téléphoniques. Tesla a commencé à déployer les jeux sur PC via Steam dans les voitures Model S et X l’année dernière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :