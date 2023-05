Apple développe ouvertement la technologie de son nouveau casque de réalité mixte depuis des années

On s’attend à ce qu’Apple présente son casque de réalité mixte dans le cadre de la WWDC 2023. Cela surprend peu de personnes, en partie parce qu’Apple chante les louanges de la réalité augmentée depuis au moins la WWDC 2017. C’est à ce moment qu’Apple a commencé à jeter les bases. pour la technologie utilisée dans le casque via des outils de développement sur iPhone et iPad.

C’est à ce moment qu’Apple a présenté pour la première fois son framework de réalité augmentée ARKit qui aide les développeurs à créer des expériences immersives sur iPhone et iPad.

ARKit était une telle priorité pour Apple dans les années qui ont suivi qu’il a consacré une grande partie de ses derniers discours en direct à l’introduction et à la démonstration de nouvelles capacités AR. Qui pourrait oublier les plateaux de table en bois clairsemés qui servaient de surfaces pour construire des décors LEGO virtuels sur scène ?

En mettant l’accent sur ces outils, Apple a communiqué l’importance de la technologie de réalité augmentée dans le cadre de l’avenir de ses plateformes.

Les logiciels iPhone et iPad ne sont pas la seule chose qui a commencé à être conçue pour un avenir de réalité mixte. Le matériel iPhone et iPad est également devenu plus équipé pour servir de fenêtre portable dans un monde de réalité augmentée.

En commençant par Face ID et la fonction Animoji (et plus tard Memoji) d’Apple, Apple a commencé à régler l’iPhone pour les capacités AR. En interne, Apple a adapté le moteur neuronal de l’iPhone pour gérer la réalité augmentée sans effort.

La caméra principale des iPhones a même ajouté un capteur LiDAR dédié comme les rovers lunaires naviguant à la surface de la Lune et les voitures sans conducteur lisant leur environnement.

Il y avait même une mise à jour matérielle de l’iPad Pro qui se concentrait presque entièrement sur l’ajout d’un scanner LiDAR sur la caméra arrière.

Pourquoi? Bien sûr, cela a aidé à la mise au point et à la détection de la profondeur pour les photos en mode Portrait, mais il y avait aussi des applications iPad dédiées pour décorer votre chambre avec des meubles virtuels ou essayer des lunettes sans avoir les cadres.

Ce qui est clair depuis le début, c’est qu’ARKit n’était pas entièrement destiné à des expériences immersives via l’iPhone et l’iPad. L’écran du téléphone est trop petit pour être vraiment immersif et le poids de la tablette est trop lourd pour supporter de longues périodes d’utilisation.

Il y a absolument une utilisation pour AR sur les iPhones et les iPads. Attraper des monstres de poche dans le monde réel est plus fantaisiste dans Pokémon GO que dans un environnement entièrement numérique. Disséquer une créature virtuelle dans une salle de classe peut également être plus accueillant que de toucher les tripes réelles.

Pourtant, les expériences les plus immersives qui trompent vraiment votre cerveau en lui faisant croire que vous êtes réellement entouré de tout contenu numérique que vous voyez nécessite des lunettes.

Cela indique-t-il que tout le monde se souciera suffisamment de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour faire du casque un succès ? Les réactions à la réalité augmentée sur l’iPhone et l’iPad ont parfois été qu’Apple propose une solution à la recherche d’un problème.

Pourtant, certaines expériences de réalité augmentée sont clairement délicieuses.

Vous voulez voir toutes les dimensions de l’iPhone ou du MacBook annoncé mais inédit ? AR est probablement la façon dont beaucoup de gens ont expérimenté le Mac Pro et le Pro Display XDR pour la première fois.

La projection d’une fusée spatiale virtuelle à l’échelle 1:1 dans votre salon vous donnera également une bonne idée de l’échelle de ces machines. Faire l’expérience d’un lancement de fusée virtuel qui vous permet de regarder en arrière sur la Terre comme si vous étiez un passager pourrait également être exaltant.

La réalité augmentée a également été la meilleure méthode pour initier mes enfants aux dinosaures sans risquer de voyager dans le temps et de ramener le T-Rex à nos jours.

En ce qui concerne ARKit, Apple a ouvertement construit des outils qui seront utilisés pour le développement de l’expérience du casque à partir du mois prochain.

Pour commencer, le framework a introduit un moyen de fournir aux développeurs les outils, les API et les bibliothèques nécessaires pour créer des applications AR en premier lieu. Le suivi de mouvement, la détection de scène, la détection de la lumière et l’intégration de la caméra sont tous nécessaires pour introduire des applications AR.

Le suivi du monde réel est un autre facteur important. ARKit a introduit les outils nécessaires pour utiliser des capteurs matériels tels que la caméra, le gyroscope et l’accéléromètre pour suivre avec précision la position d’objets virtuels dans un environnement réel via des appareils Apple.

Ensuite, il y a le suivi du visage. ARKit permet aux développeurs d’inclure les mêmes capacités de suivi du visage qu’Apple utilise pour alimenter Animoji et Memoji avec la mise en miroir des expressions faciales.

AR Quick Look est une autre technologie référencée précédemment. C’est ce que les expériences AR utilisent pour mettre des objets virtuels comme des produits dans l’environnement réel qui vous entoure. La mise à l’échelle correcte de ces objets et la mémorisation de leur position par rapport à votre appareil contribuent à créer l’illusion.

Les versions plus récentes d’ARKit se sont concentrées sur la prise en charge d’expériences AR partagées qui peuvent rester persistantes entre les utilisations, la détection d’objets dans votre environnement et l’occlusion des personnes des scènes. Les performances ont également été régulièrement ajustées au fil des ans, de sorte que la technologie de base qui alimente les expériences de réalité virtuelle et augmentée dans le casque devrait être assez solide.

Nous attendons notre premier aperçu officiel du casque d’Apple le lundi 5 juin, lorsqu’Apple lancera son prochain événement principal. Netcost-security.fr sera présent à l’événement spécial, alors restez à l’écoute pour une couverture complète et rapprochée. Bonne chance aux casques HTC Vives et Meta du monde.

