La dernière mise à jour de Windows 11 facilite l’affichage des mots de passe Wi-Fi enregistrés

Microsoft a récemment publié la mise à jour de l’aperçu Win11 Build 23466. L’un des changements notables est que vous pouvez afficher tous les mots de passe Wi-Fi enregistrés dans le système. Les utilisateurs peuvent afficher les mots de passe des réseaux enregistrés via « Paramètres » > « Réseau et Internet » > « Wi-Fi » et « Gérer les réseaux connus ». Ainsi, si un utilisateur oublie un mot de passe, il peut le récupérer rapidement.

Comment afficher les mots de passe Wi-Fi enregistrés sur Windows 11

Avec la dernière build Insider Preview (23466) de Windows 11, vous pouvez désormais afficher facilement les mots de passe Wi-Fi enregistrés pour vos réseaux. Voici comment procéder :

Ouvrez l’application Paramètres en cliquant sur le menu Démarrer et en sélectionnant l’icône d’engrenage. Cliquez sur « Réseau & Internet » dans le menu de gauche. Cliquez sur « Wi-Fi » dans le menu de gauche. Cliquez sur « Gérer les réseaux connus » sous la liste des réseaux disponibles. Sélectionnez le réseau Wi-Fi dont vous souhaitez afficher le mot de passe. Cliquez sur « Afficher la clé de sécurité Wi-Fi » pour voir le mot de passe en texte clair.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle utile ?

Auparavant, trouver un mot de passe Wi-Fi enregistré sur Windows 11 était un peu compliqué. Vous deviez accéder aux propriétés de l’appareil sans fil et cocher une case « Afficher les caractères » pour voir le mot de passe. Vous pouvez également utiliser l’invite de commande et la commande netsh pour trouver le mot de passe. Avec la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez facilement afficher le mot de passe de tout réseau Wi-Fi enregistré directement depuis l’application Paramètres. Ceci est particulièrement utile si vous devez partager votre mot de passe WiFi avec quelqu’un d’autre ou si vous souhaitez configurer un nouvel appareil sur votre réseau.

Comment trouver votre mot de passe Wi-Fi si vous l’avez oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe de réseau WiFi, vous pouvez le trouver si vous avez un autre PC Windows déjà connecté à votre réseau WiFi. Voici comment procéder :

Sur un PC Windows connecté à votre réseau Wi-Fi, ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur « Réseau et Internet ». Cliquez sur « Centre réseau et partage ». Cliquez sur le nom de votre réseau Wi-Fi. Cliquez sur « Propriétés sans fil ». Cliquez sur l’onglet « Sécurité ». Cochez la case « Afficher les caractères » pour voir le mot de passe.

Conclusion

La possibilité d’afficher les mots de passe Wi-Fi enregistrés directement à partir de l’application Paramètres est un ajout bienvenu à Windows 11. Il est beaucoup plus facile de partager votre mot de passe Wi-Fi avec d’autres ou de configurer un nouvel appareil sur votre réseau. Si vous avez oublié votre mot de passe WiFi, vous pouvez facilement le retrouver sur un autre PC Windows déjà connecté à votre réseau. Dans l’ensemble, cette nouvelle fonctionnalité est un excellent ajout à Windows 11 et sera appréciée par de nombreux utilisateurs.

