Les widgets Apple Watch sonnent bien, mais j’espère que les activités en direct arrivent aussi

Regarder les notifications a toujours été une grande partie de l’Apple Watch, mais il existe un nouveau type de notification qui n’est pas vraiment sur l’Apple Watch. Activités en direct, le nouveau type de notification conçu pour les mises à jour fréquentes, a fait ses débuts sur iOS 16 pour tous les écrans de verrouillage de l’iPhone et l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro. Les alertes d’activité en direct sont fantastiques sur le téléphone, mais elles amplifient à quel point les données peuvent être obsolètes sur la montre.

Par exemple, Apple Watch comprend un cadran de montre Siri qui vous permet d’afficher les résultats sportifs de votre équipe préférée. En regardant mes Saints de la Nouvelle-Orléans tomber face aux Steelers de Pittsburgh lors de la dernière saison de la NFL, j’ai comparé l’activité en direct de l’application TV sur l’iPhone à la source de données du visage de la montre Siri sur l’Apple Watch. C’est là que vous définissez vos équipes préférées, après tout.

L’activité en direct sur l’iPhone était fantastique. Le score était mis à jour presque en temps réel au fur et à mesure de la diffusion, et je pouvais toujours voir le score actuel sans avoir besoin de notifications individuelles pour chaque changement de score. Source de données sur le cadran de la montre Siri, cependant, a été mieux décrite comme cassée. Il finirait par rattraper ce qui était autrefois un score pendant le jeu, mais le jeu s’est terminé bien avant que le score ne soit mis à jour pour afficher les scores ultérieurs ou le résultat du jeu.

Je ne me souviens pas que la source de données sportives sur le cadran de la montre Siri soit toujours aussi ennuyée. Peut-être qu’il n’a pas été entretenu depuis son introduction, ou peut-être que c’était juste une mauvaise journée. Ça arrive. Mais la meilleure façon de voir les scores sportifs en temps réel sur l’Apple Watch serait d’activer les notifications de mise à jour des scores sur l’iPhone. Cela va à l’encontre du but des activités en direct.

Et ce n’est qu’un exemple. L’adoption de l’activité en direct ne s’est pas produite à une vitesse vertigineuse, mais les applications qui fonctionnent avec les activités en direct sont bien accueillies. Les mises à jour de vol, les mises à jour de livraison de nourriture et les ETA de covoiturage sont tous utiles et seraient les bienvenus sur la montre.

Apple Watch réserve agressivement la durée de vie de la batterie, cependant, et les applications tierces ne sont pas vraiment autorisées à faire plus qu’envoyer des notifications et fournir une chronologie des données pour les complications occasionnelles. Transformer la montre en une fenêtre pour les activités en direct que vous autorisez, cependant, vaudrait tout coup de batterie qu’il a fallu. Je suppose qu’il s’agit moins d’un coup de batterie et plus du moment où il faut prioriser le support. Les activités en direct ont encore moins d’un an sur les iPhones.

Bien qu’il n’y ait aucun mot sur le sort des activités en direct sur Apple Watch, nous pensons que watchOS 10 introduira un nouveau système de widgets qui peut se superposer au-dessus de n’importe quel cadran de montre. L’utilitaire s’appuiera à nouveau sur la mise à jour des données de widget pour les applications tierces. Dans l’exemple de la source de données des scores sportifs sur le cadran de la montre Siri, il ne s’agit même pas d’une source de données tierce en retard par rapport aux limitations de mise à jour.

Heureusement, nous ne sommes qu’à quelques jours du premier aperçu de watchOS 10. Bien que je ne m’attende pas encore à voir des activités en direct sur l’Apple Watch, j’espère que les données pourront circuler depuis les serveurs ou l’iPhone dans un délai plus pertinent. .

