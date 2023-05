Vous pourrez supprimer le fil d’actualité de Windows 11, enfin !

Microsoft a annoncé lors du discours d’ouverture des développeurs Build 2023 le 24 mai qu’il autoriserait les utilisateurs à supprimer le flux Microsoft News dans le tableau des widgets de Windows 11 dans une mise à jour plus tard cette année. Cela permettra aux utilisateurs d’avoir un tableau de widgets propre et sans encombrement qui n’affiche que leurs widgets préférés.

Actuellement, le tableau des widgets de Windows 11 affiche des actualités et des vidéos extraites du site Web Microsoft News. Bien que les utilisateurs puissent masquer les articles qu’ils n’aiment pas, ils ne peuvent pas supprimer purement et simplement le fil d’actualité. Cela peut être frustrant pour les utilisateurs qui ne veulent pas voir de telles actualités lorsqu’ils ouvrent le tableau des widgets.

Microsoft vous permettra de supprimer le fil d’actualité de Windows 11

Mais cela va changer avec une mise à jour plus tard cette année. La mise à jour apportera une nouvelle mise en page qui permettra aux utilisateurs de choisir entre différentes options, y compris un mode « widgets uniquement » qui supprime le flux MSN. Cela donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils utilisent le panneau des widgets et facilitera la recherche des informations dont ils ont besoin.

La nouvelle mise en page fait partie d’un effort plus large de Microsoft pour améliorer le panneau des widgets. Au cours des derniers mois, la société a ajouté de nouvelles fonctionnalités au panneau, telles que des icônes de widgets animées dans la barre des tâches. La nouvelle mise en page est une autre étape dans les efforts de Microsoft pour rendre le panneau des widgets plus utile et convivial.

Je n’ai jamais aimé les nouvelles qui apparaissent dans le panneau Widgets. Et le plus frustrant, c’est que je ne pouvais pas le modifier ou le supprimer car il n’y avait pas d’option. Beaucoup d’entre vous pourraient ressentir la même chose. Mais Microsoft prend en compte les commentaires des utilisateurs et rend sa plate-forme plus conviviale, ce qui est un pas dans la bonne direction. Je suis heureux que la marque nous permette enfin de supprimer le fil d’actualité de Windows 11.

