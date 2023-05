Samsung admet que OneUI 5.1 a un bug d’écran de verrouillage – a publié un correctif

Samsung a récemment admis que l’écran de verrouillage du téléphone Galaxy ne fonctionnait pas correctement après la mise à niveau vers le système d’exploitation OneUI 5.1. Il y a eu plusieurs plaintes d’utilisateurs sur des sites de médias sociaux comme Twitter et Reddit. Les plaintes les plus courantes des utilisateurs de Samsung étaient que l’écran se verrouillait ou se bloquait soudainement au milieu d’une tâche. Cela laissera l’utilisateur avec un écran noir lorsqu’il essaiera de l’ouvrir à nouveau.

Samsung a déclaré qu’il publierait une mise à jour pour résoudre le bug de l’écran de verrouillage après avoir noté les problèmes. Par la suite, la société a publié une mise à jour et a conseillé aux utilisateurs de vérifier les mises à jour disponibles. Après avoir installé la mise à jour, les utilisateurs ont signalé que le bug était désormais corrigé. Pour rechercher les mises à jour disponibles, accédez aux paramètres du téléphone mobile Galaxy, faites défiler vers le bas et appuyez sur « Mise à jour logicielle ». Cliquez ensuite sur « Télécharger et installer » pour obtenir la dernière mise à jour.

Détails du problème d’écran de verrouillage

Après la mise à jour OneUI 5.1, de nombreux utilisateurs de Samsung Galaxy ont signalé des problèmes avec leurs écrans de verrouillage. Certains utilisateurs ont signalé que le style de fréquence de l’écran de verrouillage était revenu par défaut après l’application d’un nouveau fond d’écran. D’autres ont signalé que la palette de couleurs ne fonctionnait pas lorsqu’un nouveau papier peint était appliqué. Certains utilisateurs n’ont pas pu accéder à l’interface utilisateur d’édition en maintenant l’écran de verrouillage ou à partir de l’option d’écran de verrouillage d’édition. Ces problèmes ont rendu difficile pour les utilisateurs de personnaliser leurs écrans de verrouillage comme ils le souhaitaient.

Autres problèmes avec OneUI 5.1

Le bug de l’écran de verrouillage n’est pas le seul problème signalé par les utilisateurs après la mise à niveau vers OneUI 5.1. Certains utilisateurs ont signalé que leurs téléphones étaient devenus lents et lents après la mise à jour. D’autres ont signalé que la durée de vie de leur batterie avait considérablement diminué. Samsung n’a pas encore résolu ces problèmes, mais il est probable que la société publiera une autre mise à jour pour les résoudre.

Conclusion

Samsung a admis que le système OneUI 5.1 avait un bug d’écran de verrouillage. La société a également poussé une mise à jour pour le réparer. Le bug a causé des problèmes avec le style de fréquence de l’écran de verrouillage, la palette de couleurs et l’interface utilisateur d’édition. Pour corriger le bug, les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs téléphones vers la dernière version de OneUI 5.1. Bien que le bug de l’écran de verrouillage ait été résolu, il existe encore d’autres problèmes avec OneUI 5.1 que Samsung n’a pas encore résolus. Il est probable que la société publiera une autre mise à jour pour résoudre ces problèmes à l’avenir.

