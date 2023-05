Le centre d’appel pour les troubles alimentaires s’incendie : désormais, les personnes dans le besoin devront parler à un chatbot

Les chatbots bien-être sont désormais à la mode, ils sont formés par des experts, des psychologues et des thérapeutes. Mais ce ne sont pas que des perroquets artificiels et ils ne peuvent pas remplacer les humains.

« Salut, je suis Tessa. Je suis un chatbot de support en santé mentale ici pour vous aider à vous sentir mieux chaque fois que vous avez besoin de parler sans jugement, de jour comme de nuit. » Ce message apparaîtra désormais aux clients de la National Eating Disorders Association. encore un autre chatbot de bien-être. Les bénévoles et les employés selon le point de presse NPR seront licenciés. « NEDA a déclaré que c’était un changement attendu depuis longtemps et que l’IA peut mieux servir les personnes souffrant de troubles de l’alimentation », a écrit Abbie Harper, membre du syndicat de l’aide sociale qui se bat aux côtés de NEDA Helpline ouvriers.

Les chatbots de bien-être sont désormais à la mode. L’intelligence artificielle a été lancée récemment pour faire une séance de psychanalyse (on a essayé et ça ne s’est pas bien passé), il existe aussi des logiciels de motivation, ou tout simplement pour se sentir moins seul. Pour former la technologie, les entreprises embauchent des experts, des thérapeutes, des psychologues qui enseignent à l’IA comment gérer les difficultés des gens. Et bien que les chatbots aient appris à voler des phrases bien formulées pour donner des réponses cohérentes, ils restent des perroquets artificiels, ils ne peuvent pas remplacer les gens. C’est pourquoi les employés de NEDA élèvent la voix contre l’entreprise qui veut les remplacer par Tessa.

Comment Tessa fonctionne

Tessa, est l’un des nombreux « chatbots bien-être », lancé en février 2022. Il a été créé par un groupe de recherche de la faculté de médecine de l’Université de Washington dirigé par le Dr Ellen Fitzsimmons-Craft, il a été formé pour répondre à tous les problèmes liés à la nutrition , ou la perception du corps. « Le chatbot a été construit sur des décennies de recherche par mes collègues et moi », a déclaré Fitzsimmons-Craft à Motherboard. «Je ne sous-estime en aucun cas la volonté potentielle de parler à quelqu’un des préoccupations. C’est un service complètement différent conçu pour enseigner aux gens des stratégies fondées sur des preuves pour prévenir et fournir une intervention précoce pour les symptômes des troubles de l’alimentation. »

Le porte-parole de la NEDA a également déclaré à Motherboard que Tessa avait été testée sur 700 femmes entre novembre 2021 et 2023, et 375 d’entre elles avaient donné à Tessa une note positive. « Lorsque les chercheurs ont conclu leur évaluation de l’étude, ils ont constaté que le succès de Tessa démontrait les avantages potentiels des chatbots en tant qu’option abordable, facilement accessible et non stigmatisante pour la prévention et l’intervention en matière de troubles de l’alimentation », ont-ils écrit.

Contre les chatbots de bien-être

Harper a critiqué l’utilisation des chatbots par la Hotline. « Certains d’entre nous se sont personnellement remis de troubles de l’alimentation et apportent cette expérience inestimable à notre travail. Nous sommes tous venus ici pour notre passion, pour la défense de la santé mentale et notre désir de faire la différence », écrit-elle dans son article de blog. Comment les employés expliquent la dimension humaine et la confrontation, en particulier avec ceux qui ont déjà vécu les problèmes liés à une alimentation désordre, c’est essentiel.

«Nous, Helpline Associates United, avons le cœur brisé d’avoir perdu leur emploi et sommes profondément déçus que la National Eating Disorders Association (NEDA) ait choisi d’aller de l’avant avec la fermeture de la ligne d’assistance. Nous ne nous rendons pas. Nous ne faisons pas grève. Nous continuerons à nous montrer tous les jours pour soutenir notre communauté jusqu’au 1er juin. Nous condamnons fermement la décision de NEDA de fermer la ligne d’assistance. Un chatbot ne remplace pas l’empathie humaine, et nous pensons que cette décision causera un préjudice irréparable à la communauté des troubles de l’alimentation », a déclaré Helpline Associates United à Motherboard dans un communiqué.

