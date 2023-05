Huawei atteint une percée EDA 14 nm avec d’autres sociétés de puces chinoises se préparant pour 7 nm et 5 nm

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont été les moteurs du marché des semi-conducteurs pendant un certain temps. La Chine a pris du retard en raison de sa dépendance historique à l’égard de la technologie américaine. Cependant, ce récit pourrait bientôt appartenir au passé. Les entreprises chinoises comme Huawei et d’autres rattrapent leur retard à un rythme plus rapide. Huawei vient de faire une autre percée dans les outils EDA tandis que d’autres firmes chinoises vont encore plus loin.

Huawei a récemment fait une percée passionnante dans les outils EDA à semi-conducteurs 14 nm. De plus, un nouveau rapport révèle que d’autres entreprises chinoises se préparent à des nœuds de chipset encore plus avancés. Les retours indiquent que ces entreprises chinoises se préparent pour 7 nm et 5 nm.

Empyrean Technology Co, la plus grande société chinoise d’EDA, se préparerait à développer un logiciel EDA avancé. Ce logiciel avancé est conçu pour les chipsets 7 nm et 5 nm. Pour le moment, il n’y a pas de détails précis à ce sujet. Cependant, cela met clairement en évidence l’engagement de la Chine envers les innovations.

Empyrean Technologies a fait ces annonces lors du rapport d’activité du premier trimestre. Lors de l’annonce, la firme a également fait état d’une croissance financière remarquable. Le chiffre d’affaires de la société a atteint 160 millions de yuans. Cela représente une croissance annuelle de 64,71 %.

Plus important encore, le bénéfice net de la société a atteint 21,1462 millions de yuans. Cela représente une croissance annuelle massive de 101,71 %. Cependant, les actionnaires de la société cotée bénéficient de tous les bénéfices. C’est-à-dire après déduction des gains récurrents. Empyrean Technology a également souligné ses plans pour le développement futur de l’industrie. Le plan de la société est de se concentrer sur trois domaines clés de la technologie EDA.

Ils visent tout d’abord à finaliser le développement de nouveaux produits et lignes de développement. Deuxièmement, la technologie Empyrean vise à améliorer la prise en charge du traitement avancé. Ils visent également à mettre à niveau leur production pour accueillir les technologies 7 nm et 5 nm.

Enfin, l’entreprise souhaite continuer à rechercher des solutions de rupture. De plus, ils consacreront plus de temps à la promotion de nouveaux produits. De plus, ils optimiseront et mettront à niveau leurs outils existants. En termes de produits EDA et d’autres technologies connexes, la société renforcera également les capacités de support de ces domaines.

Percée Huawei 14nm EDA, qu’est-ce que l’EDA?

Tout d’abord, EDA est l’acronyme de Electronic Design Automation. EDA est un ensemble d’outils comprenant des logiciels, du hardware et des services. Ils sont utilisés dans la conception de semi-conducteurs. L’EDA est importante du début à la fin de la fabrication des puces. Il aide à la définition, à la planification, à la conception, à la mise en œuvre, à la vérification et à la fabrication de puces.

Dans l’état actuel des choses, Empyrean Technology n’a pas encore révélé les détails exacts de sa percée EDA 7 nm et 5 nm. Nous devrons donc attendre d’autres informations de la part de l’entreprise.

La contribution de Huawei à la percée de l’EDA

Après que les États-Unis ont bloqué la chaîne d’approvisionnement en puces de Huawei, ils ont exhorté les entreprises chinoises de puces à accélérer leurs travaux afin de résoudre le problème. Huawei est allé plus loin en collaborant avec d’autres sociétés de puces chinoises afin de développer des technologies de chipset.

Comme vous le savez peut-être déjà, la percée de l’EDA nécessite beaucoup de travail, de temps et d’investissements. La Chine est peut-être en retard à la fête, mais la fête n’est pas encore terminée. La collaboration entre Huawei et d’autres partenaires constructeurs de fabrication de puces en dit long. Ces entreprises visent déjà 5 nm quelques années après leur rapprochement. S’ils sont capables d’y parvenir plus tôt, il faudra moins d’années que prévu à la Chine pour rattraper les États-Unis dans le secteur des puces.

