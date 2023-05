Le financement mondial de l’énergie solaire dépassera la production de pétrole en 2023

En contexte : La révolution des énergies renouvelables arrive plus vite que beaucoup ne le pensent. Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), une étape importante du processus de transition énergétique sera fixée d’ici fin 2023.

L’investissement mondial dans la production d’énergie propre continuera de croître en 2023, a déclaré l’AIE, dépassant encore le financement de la production de combustibles fossiles. Les projets énergétiques liés à l’énergie solaire dépasseront pour la première fois la production de pétrole, renforçant la position de l’énergie solaire comme l’une des améliorations technologiques les plus importantes que le monde puisse utiliser pour adopter un modèle d’énergie véritablement renouvelable.

La dernière prévision pour le marché de l’énergie est incluse dans l’édition 2023 du rapport sur l’investissement énergétique mondial de l’AIE, qui indique que le financement de l’énergie propre devrait atteindre 1,7 billion de dollars d’ici la fin de l’année. L’investissement dans les technologies énergétiques propres « dépasse considérablement les dépenses consacrées aux combustibles fossiles », selon l’organisation intergouvernementale basée à Paris, alors que les inquiétudes concernant l’abordabilité et la sécurité de l’énergie ne cessent de croître en raison de l’état dans lequel se trouve le monde en ce moment.

L’argent dépensé pour l’énergie mondiale tout au long de 2023 devrait atteindre environ 2,8 billions de dollars, selon l’AIE, et plus de 1,7 billion de dollars sur cette somme devraient être consacrés à des technologies propres et renouvelables telles que les véhicules électriques, le stockage, les carburants à faibles émissions. , et les pompes à chaleur. Le billion de dollars restant continuera à financer le charbon, le gaz et le pétrole, qui aggravent les effets catastrophiques du réchauffement climatique.

Selon le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, les tendances ne mentent pas et les investissements dans les technologies propres s’éloignent des combustibles fossiles : l’énergie propre évolue rapidement, même « plus vite que beaucoup de personnes ne le pensent », et pour chaque dollar dépensé dans les combustibles fossiles, il y a maintenant environ 1,7 dollar va dans l’énergie propre. Il y a cinq ans, a déclaré Birol, ce rapport était de un pour un.

L’énergie solaire est un « exemple brillant » de la tendance susmentionnée, car la technologie devrait enfin dépasser bientôt le montant des investissements consacrés à la production de pétrole. Les dépenses consacrées aux projets d’énergie solaire devraient atteindre plus d’un milliard de dollars par jour, soit 382 milliards de dollars pour l’ensemble de 2023, tandis que la production de pétrole s’élèverait encore à 371 milliards de dollars.

Le solaire est la véritable « superpuissance » de la production d’énergie renouvelable, a déclaré Dave Jones du groupe de réflexion sur l’énergie Ember. Ironiquement, a fait remarquer Jones, certains des endroits les plus ensoleillés de la planète ont toujours les niveaux d’investissement les plus bas dans les centrales solaires et les projets technologiques. L’fréquence implacable du réchauffement climatique tourne pour eux aussi, de toute façon.

