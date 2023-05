Le Minnesota adopte une loi historique sur le droit de réparer les appareils électroniques

Vue d’ensemble : le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a promulgué cette semaine un nouveau projet de loi qui donne aux consommateurs le droit de réparer leurs appareils et gadgets électroniques, à quelques exceptions près. Le Minnesota n’est pas le premier État américain à adopter une législation sur le droit à la réparation pour l’électronique grand public, car des États comme New York et le Colorado ont également adopté une législation similaire ces dernières années. D’autres, comme Washington et le Maine, ont également proposé des lois similaires qui offriraient aux consommateurs la possibilité de réparer leurs gadgets et appareils électroniques.

La loi du Minnesota fait partie d’un projet de loi de crédits omnibus (SF 2774) qui entre en vigueur le 1er juillet 2024 et contient une clause de « réparation équitable numérique » qui couvre la plupart des appareils électroniques grand public, à l’exception des consoles de jeux vidéo, des véhicules à moteur, des dispositifs médicaux, outils de cybersécurité, systèmes de stockage d’énergie résidentiels et équipements agricoles et de construction. Cependant, il inclut la plupart des autres appareils électroniques ménagers, y compris les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les machines à laver, les réfrigérateurs, les appareils domestiques intelligents, etc.

La loi oblige les fabricants d’électronique à mettre des outils et des manuels de réparation à la disposition des consommateurs et des ateliers de réparation indépendants afin qu’ils puissent réparer les appareils cassés sans avoir à payer une prime pour les faire réparer dans les propres centres de service de l’entreprise. La loi s’applique à tous les produits vendus à compter du 1er juillet 2021 et stipule que les outils et documents de réparation nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des consommateurs dans un délai de 60 jours. Ne pas le faire constituera une violation de la loi sur les pratiques commerciales trompeuses de l’État et entraînera des sanctions.

Les observateurs et les militants du droit à la réparation estiment que la loi du Minnesota est plus complète dans sa portée et son ampleur que la loi de New York qui devrait entrer en vigueur en juillet. Contrairement au projet de loi du Minnesota, celui signé par la gouverneure de New York Kathy Hochul l’année dernière n’a pas impressionné certains défenseurs du droit à la réparation, car il n’oblige pas les fabricants à vendre des versions individuelles aux consommateurs, ni ne laisse les techniciens de réparation tiers contourner le logiciel. serrures. Elle ne s’applique pas non plus aux appareils vendus avant l’adoption de la loi, ce qui la rend beaucoup moins complète que ce que les militants demandaient.

Malgré la multitude d’exclusions dans la loi du Minnesota, elle a, pour la plupart, été acceptée chaleureusement par les défenseurs du droit à la réparation. L’un d’eux est Nathan Proctor, directeur principal de la campagne Right to Repair des États-Unis PIRG. Dans un communiqué publié cette semaine, Procter a déclaré que la nouvelle législation est la plus grande victoire en matière de droit à la réparation pour les consommateurs à ce jour. Selon lui, « les réparations réduisent le gaspillage et font économiser de l’argent aux consommateurs. C’est du bon sens, et il devient de plus en plus clair que les tentatives des fabricants pour contrecarrer les réparations ne seront plus tolérées. Le Minnesota ne sera pas le dernier État à codifier cela. »

