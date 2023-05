Xiaomi 14 Pro sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi, la célèbre société d’électronique chinoise, travaillerait sur un nouveau téléphone puissant, le Xiaomi 14. Des détails sur le nouveau téléphone commencent à faire surface sur le Web. Et selon l’initié Digital Chat Station, le Xiaomi 14 Pro recevra le SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Fuites et rumeurs sur le Xiaomi 14 Pro

De plus, le téléphone serait équipé d’une puissante batterie d’une capacité de 5000 mAh. De plus, le téléphone prendra en charge une charge de 90 à 120 W et une alimentation sans fil de 50 W. Cependant, il est largement supposé que le nouveau modèle sera très probablement fourni avec une charge de 120 W. Même le Xiaomi 13 Pro prend déjà en charge une charge aussi rapide.

Nous nous attendons à ce que le Xiaomi 14 soit meilleur que la génération précédente. Le Xiaomi 13 Pro dispose d’un capteur 50MP et d’un écran avec une résolution de 3200 x 1440 pixels.

Il convient de noter que Digital Chat Station a la réputation de prédire avec précision les caractéristiques et les dates de sortie de divers appareils Xiaomi et Redmi.

Xiaomi a la réputation de produire des téléphones de haute qualité offrant un rapport qualité-prix exceptionnel. L’entreprise n’a cessé de gagner en popularité ces dernières années, grâce à ses prix abordables et à sa technologie innovante. Il n’est pas surprenant que le Xiaomi 14 génère beaucoup de buzz parmi les passionnés de téléphone.

De plus, Xiaomi 14 Pro peut avoir un système de caméra avancé. Ce n’est qu’une rumeur. Par ailleurs, une meilleure interface utilisateur et des fonctionnalités de sécurité auront lieu. Prenez ces rumeurs avec un grain de sel. Nous attendons les informations officielles de Xiaomi.

Malgré le manque d’informations officielles, les fans de la marque attendent avec impatience la sortie du Xiaomi 14. Il est probable que le téléphone sera d’abord disponible en Chine, avant de se déployer sur d’autres marchés. Compte tenu de la popularité et de la réputation de Xiaomi pour la production d’appareils de haute qualité, il est sûr de dire que le Xiaomi 14 sera un appareil à surveiller.

Il convient de noter que tous les détails mentionnés sont basés sur des rumeurs et des fuites, et sont sujets à changement ou correction.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine