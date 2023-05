Connecter un réfrigérateur Liebherr à Alexa : voici comment

Envie d’un peu de science-fiction pour la cuisine ? Commandez votre réfrigérateur, votre combiné réfrigérateur-congélateur ou votre congélateur Liebherr avec votre voix envoûtante. C’est amusant au début et peut être très utile dans certaines situations. La configuration n’est pas trop compliquée, mais tous les appareils ne sont pas adaptés.

Contenu:

Connecter Liebherr à Alexa : Exigences

La condition la plus importante : Votre réfrigérateur Liebherr doit déjà être équipé d’une Smart Device Box. L’extension est déjà intégrée dans des variantes plus chères, par exemple le Liebherr IRBAd 5190-20. Vous pouvez moderniser cette boîte avec de nombreux dispositifs de refroidissement des deux dernières années.

Il s’agit de la boîte de l’appareil intelligent. Vous pouvez les équiper ultérieurement des réfrigérateurs Liebherr actuels. (Photo: Netcost)

À quoi sert la Smart Device Box ? Il permet une connexion à Internet et un contrôle via smartphone. Les deux sont nécessaires pour que vous puissiez associer Alexa à votre réfrigérateur.

Vous pouvez vous renseigner directement auprès du fabricant si votre réfrigérateur est compatible avec la Smart Device Box, disponible séparément pour environ 60 euros. Vous pouvez généralement trouver le numéro de série requis à l’intérieur de l’appareil (en bas à gauche ou à droite) ou comme option de sélection pour les réfrigérateurs avec écran utilisable.

Exigences supplémentaires :

Smart Device Box est configuré correctement, la connexion à l’application Smart Device est établie.

L’appareil Alexa existant, par exemple un Echo ou un Echo Dot, est configuré, il existe une connexion à l’application Alexa.

Si tout est prêt à l’emploi, commençons…

Connectez la compétence Alexa au réfrigérateur Liebherr

Votre réfrigérateur Liebherr doit d’abord apprendre à connaître Alexa. Et ça va comme ça:

Démarrez l’application Alexa sur votre smartphone et accédez à « Plus » -> « Compétences et jeux ». Tapez sur le symbole de recherche en haut à droite et entrez « Liebherr Smart Device ». Sélectionnez la compétence et appuyez sur « Activer pour l’utilisation ». Entrez maintenant vos données de connexion Liebherr que vous avez créées lors de la configuration de la Smart Device Box. La liaison est terminée.

Activez maintenant la compétence. (Capture d’écran) Trouvez la bonne application dans la sélection des compétences. (Capture d’écran) Entrez vos informations de connexion. (Capture d’écran) La connexion est établie. (Capture d’écran)

Vous pouvez maintenant envoyer des commandes à votre réfrigérateur avec votre Echo.

Changez le nom de votre réfrigérateur Liebherr pour Alexa

Important : Le « nom d’appel » de votre réfrigérateur que vous utilisez pour l’adresser via Alexa est celui de l’application pour appareil intelligent. Pour changer cela, procédez comme suit :

Démarrez l’application pour appareil intelligent sur votre smartphone. Appuyez sur le rouage en haut à gauche et sélectionnez « Appareils ». Sélectionnez l’appareil souhaité et choisissez « Définir le nom de l’appareil ». Modifiez le nom et appuyez sur « Enregistrer la configuration ». Vous devez relancer l’application Alexa pour synchroniser les modifications.

changer le nom (Capture d’écran) Appuyez maintenant sur Définir le nom de l’appareil. (Capture d’écran) Sélectionnez votre réfrigérateur dans l’application SmartDevice. (Capture d’écran)

Que puis-je contrôler sur le réfrigérateur avec Alexa ?

Les fonctions suivantes peuvent être contrôlées avec Alexa :

Température du réfrigérateur, du congélateur et du compartiment à vin

super cool

SuperFrost

Machine à glaçons

BottleTimer

Porte automatique

Vous pouvez découvrir les éléments pris en charge par votre réfrigérateur dans le manuel. Un coup d’œil à l’application pour appareil intelligent ou à l’application Alexa est un peu plus pratique. Dans cette dernière application, accédez à Appareils -> Tous les appareils et recherchez votre réfrigérateur. Vous y trouverez toutes les fonctions disponibles, que vous pouvez également modifier et activer et désactiver.

Les commandes Alexa les plus importantes pour votre réfrigérateur Liebherr

Que puis-je dire ? Beaucoup. Le mot « réfrigérateur » correspond au nom que vous avez choisi pour votre réfrigérateur dans l’application pour appareil intelligent.

température

Alexa, quelle est la température dans le réfrigérateur/congélateur/compartiment à vin ?

Alexa, règle la température du compartiment congélateur/réfrigérateur/vin depuis le réfrigérateur [Temperatur]

Alexa, réglez la température du congélateur/réfrigérateur/du compartiment à vin au minimum.

Alexa, réglez la température du congélateur/réfrigérateur/du compartiment à vin au maximum.

Alexa, augmente la température du compartiment congélateur/réfrigérateur/vin.

Alexa, baisse la température du congélateur/réfrigérateur/compartiment à vin.

Alexa ne fait pas très bien la distinction entre les compartiments réfrigérateur et congélateur dans les appareils combinés. Cependant, la compétence se différencie indépendamment dans les spécifications de température. Si vous entrez « moins 16 degrés », cela indique automatiquement le compartiment congélateur. A « 5 degrés » le réfrigérateur normal.

BottleTimer

Alexa, active BottleTimer (depuis le réfrigérateur).

Alexa, éteins BottleTimer (du réfrigérateur).

Alexa, qu’est-ce que le mode BottleTimer (du réfrigérateur) ?

Alexa, quel est l’état du BottleTimer (du réfrigérateur) ?

super cool

Alexa, active SuperCool (dans le réfrigérateur)

Alexa, éteins SuperCool (dans le réfrigérateur)

Alexa, est-ce que SuperCool (dans le réfrigérateur) est activé ?

Alexa, est-ce que SuperCool (dans le réfrigérateur) est éteint ?

SuperFrost

Alexa, allume SuperFrost (dans le réfrigérateur).

Alexa, éteins SuperFrost (dans le réfrigérateur).

Alexa, SuperFrost est-il activé (dans le réfrigérateur) ?

Alexa, SuperFrost est-il désactivé (dans le réfrigérateur) ?

Machine à glaçons

Alexa, réglez IceMaker (du réfrigérateur) sur marche/actif.

Alexa, réglez IceMaker (du réfrigérateur) sur MaxIce/Max.

Alexa, réglez IceMaker (de Fridge) sur off/inactive.

Alexa, l’IceMaker (du réfrigérateur) est-il activé/désactivé ?

Il est important de savoir qu’Alexa ne prend pas en charge le terme « MaxIce », mais le prend en charge en combinaison avec le mot « IceMaker ».

Porte automatique

Alexa, ouvre le frigo.

Alexa, ferme le frigo.

Créez des routines Alexa pour le réfrigérateur Liebherr

Malheureusement, les options sont limitées car vous ne pouvez pas sélectionner votre réfrigérateur dans « Quand ce qui suit se produit » dans les routines Alexa. Activer une alarme lorsqu’une certaine température est atteinte – ce n’est pas possible. Néanmoins, certaines automatisations peuvent être créées. Et comme suit :

Accédez à l’application Alexa et passez à « Plus » (en bas à droite). Appuyez sur « Routines » et sélectionnez l’icône plus en haut à droite. Entrez un nom de routine. Sous « Lorsque ce qui suit se produit » et « Ajouter une action », choisissez les fonctionnalités souhaitées. Enregistrez la routine.

Malheureusement, la compétence n’offre pas beaucoup de fonctions. (Capture d’écran)

Vous ne pouvez sélectionner votre appareil de refroidissement qu’en tant qu' »Action », ce qui indique : quelque chose doit se produire avant que vous puissiez faire changer automatiquement le BottleTimer, le SuperCool ou la température. Peut-être que vous pouvez trouver des cas d’utilisation spécifiques pour cela.

Solutions aux problèmes des réfrigérateurs Alexa et Liebherr

Si vous rencontrez des difficultés pour connecter Alexa à votre réfrigérateur Liebherr, vérifiez les points suivants :

Vérifiez l’application de l’appareil intelligent pour voir si votre réfrigérateur est connecté à Internet. En haut à gauche dans l’aperçu de l’application pour appareil intelligent, vous pouvez voir le nom sélectionné du réfrigérateur. Vous pouvez également l’utiliser pour vous adresser à Alexa. Désactivez et réactivez la skill Liebherr smart device dans l’application Alexa. Cela peut aider si vous avez changé le nom du réfrigérateur.

