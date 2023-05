Le ministère du Made in Italy est attaqué par des hackers : « Ferme toutes les applications »

Le portail du ministère Made in Italy est hors ligne depuis ce matin. Pour le moment, l’attaque n’a pas encore été revendiquée, comme décrit, il devrait s’agir d’une attaque Ddos.

Aucune prétention, aucune initiale. Le portail du ministère Made in Italy est attaqué par des hackers. Le site n’est plus accessible ni toutes les applications connectées, c’est-à-dire les systèmes destinés à des services spécifiques. La confirmation est accompagnée d’une note du même ministère, qui explique : « Suite à une cyberattaque intense qui touche le ministère et d’autres domaines nationaux, le portail institutionnel et les applications qui y sont liées sont indisponibles. Un premier contrôle n’a révélé aucune compromission ni vol de données : les techniciens s’affairent à pallier les conséquences de l’attaque, même s’il n’est pas possible de prévoir les délais de reprise du service ». Une connexion avec l’Agence de la cybersécurité a également été activée : « Nous sommes en contact étroit depuis ce matin pour réduire au maximum les désagréments ».

Au moment où nous écrivons cet article, le site est effectivement hors ligne. D’après la brève description donnée par le ministère, il pourrait s’agir d’une attaque Ddos. Cet acronyme indique Distributed denial off service, c’est un type d’attaque utilisé pour mettre des sites et des portails hors ligne et ces derniers mois, il a souvent été utilisé par des groupes de pirates à la recherche de visibilité. Et surtout les hackers de NoName, un collectif pro-russe qui tente souvent de mettre hors ligne des sites à valeur plus symbolique que stratégique.

Le cas du portail des cartes d’identité

Hier matin, les hackers de NoName ont revendiqué une attaque contre le portail du Ministère de l’Intérieur dédié aux Cartes d’Identité et plus particulièrement aux services de la Carte d’Identité Électronique. La version fournie par NoName, la communication ayant eu lieu sur leur groupe Telegram, a ensuite été démentie par une note du Viminale qui liait le bloc de service à un incendie ayant endommagé les « câbles à fibres optiques », comme l’écrit le Viminale lui-même.

« Les services de carte d’identité électronique sont temporairement indisponibles exclusivement en raison d’un problème technique dans la fourniture de la connectivité Internet, causé par l’incendie qui s’est déclaré hier près de la gare de Tiburtina, qui impliquait des câbles à fibre optique. Des activités sont en cours techniques pour rétablir le fonctionnement du système comme dès que possible ».

