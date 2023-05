Android 14 beta 2.1 résout une longue liste de problèmes connus sur les appareils Pixel

Plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé la prochaine version d’Android lors de sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O. Le même jour, le titan de la technologie a publié la deuxième version bêta d’Android 14. Cependant, malgré la sortie initiale, quelques bugs sont restés non résolus. Pour résoudre ces problèmes, la société a maintenant publié une mise à niveau incrémentielle d’Android 14 beta 2.1 spécifiquement pour les téléphones Pixel.

Google pousse la mise à niveau progressive des téléphones Pixel fonctionnant sur Android 14 beta avec la version logicielle UPB2.230407.019. La nouvelle mise à niveau ne pèse que 35,80 Mo, vous pouvez donc rapidement mettre à niveau votre téléphone vers un nouveau logiciel. Le correctif de sécurité reste inchangé, vous recevrez la bêta 2.1 avec le correctif de sécurité de mai 2023.

Passant aux fonctionnalités et aux modifications, Google publie ensuite Android 14 beta 2.1 avec des correctifs, y compris un problème qui provoquait parfois des perturbations audio avec les haut-parleurs de l’appareil, plus de problèmes entraînant l’affichage du pourcentage de batterie à 0% quel que soit le pourcentage de batterie réel, plus de stabilité résolution des problèmes de blocage et de blocage des applications, et bien d’autres.

Voici la liste complète des changements à venir avec Android 14 beta 2.1.

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs de terminer la configuration de l’appareil après avoir opté pour un appareil exécutant une version bêta d’Android 14 hors du programme bêta. Cependant, ce correctif n’est pas rétrocompatible, donc les utilisateurs qui souhaitent se retirer du programme bêta doivent suivre les étapes suivantes avant de se retirer : Mettez à jour l’appareil vers Android 14 Beta 2.1, soit via l’invite de mise à jour en direct (OTA), soit en téléchargeant une image OTA, puis en appliquant la mise à jour manuellement. Réinitialisez le code PIN, le schéma ou le mot de passe utilisé sur l’appareil en accédant à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Verrouillage de l’écran. Vous pouvez utiliser le même code PIN, modèle ou mot de passe que celui utilisé précédemment, mais vous devez suivre le flux de configuration. Désactivez le programme bêta en suivant les instructions répertoriées pour la question « Comment puis-je me désinscrire et revenir à une version publique d’Android » dans la section FAQ de la page du programme bêta Android.

Correction d’autres problèmes pouvant entraîner l’affichage du pourcentage de batterie à 0 %, quel que soit le niveau de charge réel de l’appareil. (Numéro #281890661)

Correction de problèmes qui provoquaient parfois des perturbations audio avec les haut-parleurs de l’appareil. (Numéro n° 282020333), (Numéro n° 281926462), (Numéro n° 282558809)

Correction des problèmes de stabilité du système pouvant entraîner le blocage ou le blocage des applications ou de l’appareil. (Numéro #281108515)

Correction d’un problème avec le mode d’affichage permanent lors de l’utilisation d’un appareil avec Android Auto. (Numéro #282184174)

Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage de l’application Google Photos lors de la tentative d’ouverture de certaines photos.

Correction d’un problème où, alors que la navigation gestuelle était activée pour un appareil, le fait de mettre une vidéo en mode image dans l’image dans l’application Google TV faisait disparaître la fenêtre d’image dans l’image, même si la lecture se poursuivait et que le son pouvait toujours être entendu.

Correction d’un problème qui entraînait le blocage de l’application Google Contacts lors de la gestion des paramètres de compte.

Correction d’un problème où l’icône de l’application Google Messages ne s’affichait pas pour les notifications lorsque le mode toujours affiché était activé.

Désormais, si vous possédez un smartphone Pixel éligible fonctionnant sur la deuxième version bêta, vous pouvez facilement mettre à niveau votre smartphone Pixel vers la version bêta incrémentielle en accédant aux mises à jour système dans les paramètres, puis en téléchargeant la nouvelle version bêta.

Si votre téléphone fonctionne sur la version stable d’Android 13 et que vous souhaitez essayer la version bêta d’Android 14, vous devez vous inscrire au programme bêta d’Android, voir le processus dans cette histoire. Assurez-vous que votre téléphone est éligible pour Android 14, ce sont les modèles éligibles – Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Vous pouvez également charger manuellement la version bêta d’Android 14 sur votre téléphone Pixel, vous pouvez télécharger les versions OTA pour une installation manuelle à partir de cette page.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

