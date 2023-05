Depuis que l’IA générative comme ChatGPT est devenue populaire, plusieurs plates-formes offrent des fonctionnalités basées sur l’IA à leurs utilisateurs. Maintenant, TikTok travaille sur son propre chatbot AI nommé « Tako » qui peut ou non voir le jour.

Teko est le nouveau chatbot basé sur l’IA de TikTok

The Verge a vu des captures d’écran du nouveau chatbot AI de TikTok en action. Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour un large public, elle est actuellement testée avec un très petit nombre d’utilisateurs. Bien que l’idée principale de Tako soit d’aider les utilisateurs à trouver le contenu qu’ils souhaitent dans TikTok, il peut également répondre à une série de questions aléatoires.

Une fois disponible, les utilisateurs peuvent accéder à Tako en appuyant sur un nouveau bouton juste au-dessus de l’icône de profil. « Si je regarde des vidéos culinaires et que je demande une recette, j’obtiendrai des vidéos TikTok associées à la recette, ou si je demande de bonnes expositions d’art à Paris, cela montrera des vidéos à côté d’une liste de suggestions dans la réponse », a expliqué Daniel Buchuk de Watchful Technologies, qui a eu un accès anticipé à Tako.

L’une des captures d’écran montre Tako suggérant à l’utilisateur de demander « Quelle est la signification du couronnement du roi Charles III ? » En pratique, utiliser Tako donne l’impression de parler à quelqu’un dans une salle de chat, tout comme ChatGPT. Cependant, il n’est pas clair si Tako est basé sur un modèle d’IA propriétaire de TikTok ou sur un tiers.

TikTok ne semble pas avoir de plans à court terme pour rendre Tako public. La société a déclaré à The Verge que l’outil alimenté par l’IA est en cours de déploiement pour sélectionner des utilisateurs aux Philippines et qu’il n’est pas disponible dans d’autres régions. Pourtant, TikTok a récemment soumis une demande de marque pour « Tako », ce qui suggère que la société a des plans sérieux pour son IA.

Regarder vers l’avenir

La plateforme dispose déjà d’un algorithme vraiment intelligent pour suggérer des vidéos aux utilisateurs. Combinées à l’IA, les suggestions peuvent devenir encore plus précises. Mais plus que cela, comme de plus en plus de personnes – en particulier les adolescents – passent plus de temps sur TikTok, avoir un chatbot pourrait en faire le principal moteur de recherche pour de nombreux internautes.

Plus tôt ce mois-ci, Snapchat a également annoncé une IA alimentée par ChatGPT dans son application. Et tandis que les plates-formes en ligne se disputent la meilleure IA, Apple n’a encore montré aucun signe indiquant qu’elle aura bientôt quelque chose comme ça, bien que la société recherche des ingénieurs spécialisés dans l’IA générative.

