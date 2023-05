USB-C iPhone 15 : les dernières rumeurs et à quoi s’attendre

Un iPhone USB-C a peut-être semblé impossible autrefois, mais les dernières rumeurs suggèrent qu’il arrive en fait plus tôt que vous ne le pensez. Au milieu du recul réglementaire et des limitations du connecteur Lightning, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro devraient passer à l’USB-C cet automne. Rendez-vous ci-dessous pour les derniers détails sur ce que nous savons jusqu’à présent.

La pression réglementaire force la main d’Apple

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Apple semble avoir changé son ton sur la sortie d’un iPhone USB-C. Une chose qu’il est difficile d’ignorer, cependant, est la législation imminente dans le monde entier.

Après plusieurs années d’allers-retours, l’Union européenne est officiellement parvenue à un accord sur une norme de « port de recharge commun ». À partir de 2024, tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE devront utiliser l’USB-C pour le chargement. Cela inclut l’iPhone et même les accessoires périphériques comme les AirPods.

Apple a repoussé la législation qui rendrait obligatoire un iPhone USB-C. L’entreprise affirme que de telles lois étouffent l’innovation et conduisent en fait à davantage de déchets environnementaux.

Après que l’UE ait approuvé sa législation, les législateurs américains ont exprimé leur support. Beaucoup ont appelé les États-Unis à adopter quelque chose de similaire. La sénatrice Elizabeth Warren a fait écho à cet appel dans un article sur Twitteren disant:

Les consommateurs ne devraient pas avoir à acheter constamment de nouveaux chargeurs pour différents appareils. Nous pouvons clarifier les choses avec des normes uniformes, pour moins de dépenses, moins de tracas et moins de gaspillage.

Début octobre, la législation de l’UE a été officiellement adoptée à la suite d’un vote complet du Parlement européen. La loi a été adoptée à une écrasante majorité, avec 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions. En vertu de la loi, il existe des exemptions pour les produits trop petits pour offrir un port USB-C.

Enfin, pour compléter le processus, la loi USB-C a été officiellement enregistrée et est entrée en vigueur le 27 décembre 2022. En vertu de la loi, les entreprises ont jusqu’au 28 décembre 2024 pour se conformer au mandat avec de nouvelles introductions intelligentes.

Cela pourrait techniquement donner à Apple jusqu’en 2025 pour se conformer formellement à la réglementation USB-C, mais on s’attend à ce qu’il le fasse plus tôt que cela.

L’iPhone 15 utilisera-t-il l’USB-C ?

L’analyste Ming-Chi Actu a prédit pour la première fois en 2019 qu’Apple lancerait un iPhone sans port dès 2021, mais cela ne s’est pas concrétisé. Il est facile de comprendre pourquoi – les technologies sans fil ne sont tout simplement pas assez fiables ou puissantes pour remplacer complètement un connecteur comme Lightning ou USB-C. Les vitesses de charge ne sont pas aussi rapides, le transfert de données est lent et peu fiable, et l’adoption par les consommateurs n’est tout simplement pas encore là.

Un iPhone sans port est toujours en préparation et est actuellement testé en interne chez Apple, mais nous ne nous attendons pas à le voir être lancé au public cette année ou l’année prochaine.

Le connecteur Lightning commence également à montrer son âge. Lorsqu’il a été dévoilé pour la première fois en 2012 avec l’iPhone 5, Phil Schiller d’Apple a vanté qu’il s’agirait du « connecteur moderne de la prochaine décennie ». Cela fait une décennie depuis cette annonce, et il est clair que Lightning prend du retard sur l’USB-C dans des domaines tels que les vitesses de charge et les vitesses de transfert de données.

Cela nous amène là où nous en sommes aujourd’hui. L’analyste Apple Ming-Chi Actu a prédit en mai dernier que l’iPhone 15, à venir cette année, comportera un port USB-C pour le chargement et le transfert de données. Ce rapport a finalement été corroboré par Bloomberg, qui a également déclaré que l’iPhone 15 pourrait passer à un port USB-C l’année prochaine.

Dans une interview, le responsable marketing d’Apple, Greg Joswiak, est même allé jusqu’à dire qu’Apple n’aura d’autre choix que de se conformer à la législation européenne, confirmant ainsi que l’iPhone avec USB-C arrivera plus tôt que tard.

Enfin, Netcost-security.fr a obtenu en exclusivité les fichiers CAO de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro, confirmant que les appareils disposent d’un port USB-C au lieu de Lightning. Cela a également été corroboré par d’autres images de l’iPhone 15 divulguées sur Twitter.

Mais attendez…

Fait intéressant, plusieurs rapports ont indiqué qu’Apple cherchait des moyens de conserver un certain contrôle sur l’écosystème d’accessoires de l’iPhone. Un rapport a suggéré que le port USB-C de l’iPhone 15 pourrait avoir certaines fonctionnalités limitées aux câbles certifiés Apple.

En mars, l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu a rapporté que le passage à l’USB-C permettra des vitesses de charge plus rapides pour l’iPhone 15. Ces vitesses de charge plus rapides, cependant, seraient limitées aux câbles USB-C certifiés par Apple. Actuellement, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 prennent en charge jusqu’à 20 W de vitesse de charge maximale, tandis que les modèles Pro prennent en charge jusqu’à 27 W.

L’Union européenne, cependant, repousse déjà les rumeurs selon lesquelles Apple prévoit de limiter le port USB-C de l’iPhone 15 pour les câbles non MFi. En réponse aux rumeurs, le commissaire européen à l’industrie Thierry Breton a écrit un avertissement à Apple disant qu’il serait « inadmissible de restreindre l’interaction avec les chargeurs ».

Quand l’iPhone 15 USB-C sera-t-il disponible ?

Apple devrait sortir l’iPhone 15 avec USB-C plus tard cet automne. À l’heure actuelle, les plans de sortie d’Apple semblent être dans les délais. Les gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro devraient être annoncées et publiées en septembre.

USB-C iPhone 15 : récapitulez

Un iPhone USB-C ravira à coup sûr de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui possèdent déjà un iPad ou un Mac qui utilise également USB-C. Cela étant dit, avec le grand nombre d’utilisateurs d’iPhone, Apple sera sans aucun doute critiqué pour avoir changé le connecteur de charge de l’iPhone, même si le passage à l’USB-C est finalement la bonne décision et se fait attendre depuis longtemps.

