Le concepteur senior de Twitter tease les nouvelles fonctionnalités liées à la vidéo à venir sur la plate-forme

Twitter est connu pour être un réseau social axé sur le texte, mais la plate-forme a élargi ses capacités ces dernières années avec des éléments tels que Spaces et des vidéos plus longues. Fait intéressant, il semble que les utilisateurs de Twitter peuvent s’attendre à ce que de nombreuses autres fonctionnalités liées à la vidéo arrivent bientôt, comme l’a annoncé Andrea Conway, concepteur de produits senior de la société.

Twitter veut devenir une plateforme vidéo sérieuse

Conway a tweeté une image sur son profil montrant un nouveau menu lorsque les utilisateurs regardent des vidéos sur l’application mobile de Twitter. Le menu aura des options telles que les sous-titres, la vitesse de lecture et même un bouton de téléchargement. Les utilisateurs pourront également facilement partager ou signaler une vidéo sur le réseau social.

Certaines de ces fonctionnalités existent déjà sur Twitter, mais y accéder n’est pas vraiment intuitif. Cela montre que Twitter veut prendre plus au sérieux la vidéo pour tenter de concurrencer d’autres plateformes telles que TikTok et même YouTube. Conway a également dit à certains utilisateurs qu’ils peuvent s’attendre à une prise en charge de l’image dans l’image et à des options de résolution.

On ne sait toujours pas quand ces nouvelles fonctionnalités arriveront sur Twitter, mais les faire annoncer par l’un de ses principaux concepteurs est certainement une bonne nouvelle.

L’année dernière, la plate-forme a introduit des vidéos verticales en plein écran, similaires à TikTok et Instagram Reels. Plus récemment, Twitter a permis aux abonnés de Blue de télécharger des vidéos d’une durée maximale de deux heures sur le réseau social. Cependant, Twitter ne prend toujours pas en charge les vidéos 4K, ce qui est un énorme inconvénient par rapport à YouTube.

Bien que ces fonctionnalités arrivent certainement aux utilisateurs de Twitter sur iOS et Android, on ne peut pas en dire autant de ceux qui utilisent Twitter pour Mac. Comme l’a rapporté Chance Miller de Netcost-security.fr, l’application n’a pas reçu de mises à jour depuis des mois et manque de nombreuses fonctionnalités. Malheureusement, rien n’indique que Twitter envisage de conserver son application Mac beaucoup plus longtemps.

