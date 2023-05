iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : lequel acheter en 2023 ?

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro représentent les derniers et les meilleurs appareils d’Apple. Cependant, la décision entre le choix d’un modèle d’iPhone 14 peut être délicate. L’iPhone 14 Pro est évidemment plus puissant et plus performant, mais vous devez également prendre en compte des différences telles que le prix, la durée de vie de la batterie et le poids total. Rendez-vous ci-dessous pour une plongée en profondeur dans l’iPhone 14 contre l’iPhone 14 Pro.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : Tailles d’écran

Pour la toute première année, l’iPhone 14 standard et l’iPhone 14 Pro sont disponibles dans les mêmes tailles d’écran. Quelle que soit la famille que vous choisissez, vous avez le choix entre un écran de 6,1 pouces ou de 6,7 pouces. C’est une différence majeure par rapport aux deux dernières années, lorsque le « Pro Max » de premier plan était le seul choix pour ceux qui voulaient le plus grand écran de 6,7 pouces.

Mais dans cet esprit, il existe de grandes différences en termes de technologie et de fonctionnalités d’écran. À savoir, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max offrent la technologie d’affichage ProMotion pour des animations plus fluides, le nouveau Digital Island qui remplace l’encoche et le tout premier affichage Always-On.

L’affichage Always-On de l’iPhone 14 Pro permet à l’écran de vous montrer vos widgets d’écran de verrouillage, l’heure et votre fond d’écran à tout moment. C’est la première fois qu’Apple implémente un affichage Always-On pour l’iPhone.

Pendant ce temps, l’île numérique apporte un nouveau niveau d’interactivité en remplacement de l’encoche. Vous pouvez appuyer et maintenir pour trouver plus d’options et de commandes. L’île dynamique peut afficher des éléments tels que la pochette d’album pour le contenu de l’application Musique, des commandes pour FaceTime, des activités d’arrière-plan spécifiques, etc. La nouvelle fonctionnalité Live Activities d’iOS 16 s’intègre également à Dynamic Island, ce qui indique que vous pouvez voir les notifications en direct directement dans la nouvelle zone d’écran.

Bien que ce soient les plus grandes différences entre les écrans, il existe également d’autres détails techniques. Voici la répartition complète de la technologie d’affichage à l’intérieur de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 14 Pro.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Taille 6,1 pouces 6,7 pouces 6,1 pouces 6,7 pouces Résolution 2532 × 1170 pixels 2 778 par 1 284 pixels 2 556 par 1 179 pixels 2 796 x 1 290 pixels IPP 460ppi 458ppi 460ppi 460ppi Promotion? ❌ ❌ ✅ ✅ Île dynamique ? ❌ ❌ ✅ ✅ Écran toujours allumé ? ❌ ❌ ✅ ✅ Luminosité typique 800 nits maximum 800 nits maximum 1 000 nits maximum 1 000 nits maximum Luminosité extérieure 800 nits maximum 800 nits maximum 2000 nits maximum 2000 nits maximum Luminosité HDR 1200 nits maximum 1200 nits maximum 1600 nits maximum 1600 nits maximum Véritable tonalité ✅ ✅ ✅ ✅ Toucher haptique ✅ ✅ ✅ ✅

Taille et conception

Il existe des différences notables dans la conception et les dimensions des gammes iPhone 14 et iPhone 14 Pro, même s’ils partagent des tailles d’écran. Il existe également des différences entre les matériaux utilisés pour chaque modèle, le poids, etc.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les dimensions approximatives des modèles respectifs d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro sont les mêmes. La plus grande différence est le poids, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pesant sensiblement plus que leurs homologues non Pro. Cela est dû aux bords en acier inoxydable plus lourds, aux modules de caméra plus grands (plus à ce sujet dans un instant) et aux batteries plus grandes.

Voici un aperçu de ce que vous devez savoir.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Hauteur 5,78 pouces (146 mm) 6,33 pouces

(160,8 mm) 5,81 pouces (147,5 mm) 6,33 pouces (160,7 mm) Largeur 2,82 pouces

(71,5 mm) 3,07 pouces (78,1 mm) 2,81 pouces (71,5 mm) 3,05 pouces (77,6 mm) Épaisseur 0,31 pouces (7,80 mm) 0,31 pouces

(7.80mm) 0,31 pouces

(7,85 mm) 0,31 pouces

(7,85 mm) Poids 6,07 onces

(172 grammes) 7,16 onces

(203 grammes) 7,27 onces

(206 grammes) 8,47 onces

(240 grammes) Durabilité IP68 (éclaboussures, poussière, 6 mètres d’eau jusqu’à 30 minutes IP68 (éclaboussures, poussière, 6 mètres d’eau jusqu’à 30 minutes IP68 (éclaboussures, poussière, 6 mètres d’eau jusqu’à 30 minutes IP68 (éclaboussures, poussière, 6 mètres d’eau jusqu’à 30 minutes Matériau du dos Verre brillant Verre brillant Verre mat Verre mat Bords Aluminium Aluminium Acier inoxydable Acier inoxydable

Coques iPhone 14 Pro Max :

Coques iPhone 14 Pro :

Coques iPhone 14 :

Coques iPhone 14 Plus :

Performance

Pour la toute première année, Apple a réparti les performances entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Les modèles d’iPhone 14 sont alimentés par une version améliorée de la puce A15 utilisée l’année dernière (juste avec un noyau GPU ajouté). Les modèles d’iPhone 14 Pro utilisent la toute nouvelle puce A16 Bionic d’Apple, qui est le premier processeur 4 nm d’Apple.

Nous attendons toujours les détails exacts sur les performances de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 14 Pro. Le fait est, cependant, que les performances de l’iPhone sont déjà exagérées pour la majorité des acheteurs de nos jours.

Voici une ventilation des spécifications complètes de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 14 :

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Processeur A15 bionique A15 bionique A16 bionique A16 bionique CPU 6 cœurs : 2 performances + 4 efficacité 6 cœurs : 2 performances + 4 efficacité 6 cœurs : 2 performances + 4 efficacité 6 cœurs : 2 performances + 4 efficacité GPU 5 cœurs 5 cœurs 5 cœurs 5 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs RAM 6 Go 6 Go 6 Go 6 Go Matériau du dos Verre brillant Verre brillant Verre mat Verre mat Bords Aluminium Aluminium Acier inoxydable Acier inoxydable

Vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est un facteur important pour décider quel iPhone 14 commander. Les statistiques de batterie d’Apple peuvent être un peu vagues, mais voici ce que nous savons.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Lecture vidéo 20 heures 26 heures 23 heures 29 heures Lecture audio 80 heures 100 heures 75 heures 95 heures

Caméra

L’une des principales différences entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro concerne la technologie de l’appareil photo. L’écart entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro est encore plus grand cette année qu’auparavant. En raison du nouvel appareil photo 48MP de l’iPhone 14 Pro, l’appareil photo principal utilise la technologie quad-pixel pour s’adapter à la photo capturée.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro disposent également d’un nouveau moteur photonique. Apple décrit cela comme une nouvelle fonctionnalité de photographie informatique qui offre un « pas de géant pour les performances de lumière moyenne à faible dans les photos sur tous les appareils photo grâce à une intégration approfondie du matériel et des logiciels ».

Sur l’iPhone 14, Apple indique que vous pouvez vous attendre à des performances améliorées en moyenne et faible luminosité jusqu’à 2x sur l’appareil photo Ultra Wide, 2x sur l’appareil photo TrueDepth et 2,5x sur l’appareil photo principal.

Sur l’iPhone 14 Pro, l’avantage est encore meilleur : jusqu’à 2x sur l’appareil photo principal, jusqu’à 3x sur l’appareil photo Ultra Wide, jusqu’à 2x sur l’appareil photo téléobjectif et jusqu’à 2x sur l’appareil photo TrueDepth.

Voici quelques détails techniques supplémentaires sur les systèmes de caméra iPhone 14 vs iPhone 14 Pro :

iPhone 14/Plus iPhone 14 Pro/Max Caméra principale 12 MP, ouverture ƒ/1,5, 26 mm

Zoom optique 2x, zoom numérique 5x 48MP, ƒ/1.78, ouverture, 24 mm Optique à décalage de capteur

stabilisation d’image ✅ ✅ Ultra large 12MP, ouverture ƒ/2.4, 13mm 12MP, ouverture ƒ/2.2, 13mm Téléobjectif ❌ ✅ : 48 mm, ouverture ƒ/1,78 Zoom Zoom optique 2x, zoom numérique 5x zoom optique 3x,

Zoom arrière optique 2x

zoom numérique jusqu’à 15x Apple ProRAW ✅ ✅ HDR intelligent 4 ✅ ✅ Moteur photonique ✅ ✅ Styles photographiques ✅ ✅ Panoramas ✅, 63MP ✅, 63MP Mode portrait ✅ ✅

Enregistrement video?

Technologie de caméra iPhone 14 et iPhone 14 Plus :

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 ips

Mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 ips

Mode action jusqu’à 2,8K à 60 ips

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips

Prise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo accélérée avec stabilisation

Time-lapse en mode nuit

Vidéo QuickTake

Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur pour la vidéo (principal)

Zoom arrière optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 3x

Zoom audio

Flash True Tone

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Vidéo autofocus continue

Prenez des photos fixes de 8MP tout en enregistrant une vidéo 4K

Zoom de lecture

Formats vidéo enregistrés : HEVC et H.264

Enregistrement stéréo

Technologie de caméra iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max :

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 ips

Mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 ips

Mode action jusqu’à 2,8K à 60 ips

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips

Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 ips (1080p à 30 ips pour 128 Go de stockage)

Enregistrement vidéo macro, y compris ralenti et time-lapse

Prise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo accélérée avec stabilisation

Time-lapse en mode nuit

Vidéo QuickTake

Stabilisation d’image optique par décalage de capteur de deuxième génération pour la vidéo (principal)

Double stabilisation d’image optique pour la vidéo (principal et téléobjectif)

zoom optique 3x avant, zoom optique 2x arrière ; Plage de zoom optique 6x

Zoom numérique jusqu’à 9x

Zoom audio

Flash True Tone

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Vidéo autofocus continue

Prenez des photos fixes de 8MP tout en enregistrant une vidéo 4K

Zoom de lecture

Formats vidéo enregistrés : HEVC, H.264 et ProRes

Enregistrement stéréo

Appareil photo pour selfies

Les gammes iPhone 14 et iPhone 14 Pro offrent l’un des plus grands sauts dans les performances de la caméra frontale que nous ayons jamais vus. Les deux utilisent un nouvel appareil photo avec une ouverture ƒ/1,9 qui permet de meilleures performances en basse lumière pour les photos et les vidéos. Il offre également une mise au point automatique pour la première fois, de sorte qu’il peut se concentrer dans des conditions de faible éclairage et capturer des selfies de groupe de plus loin.

Fiche technique complète des caméras selfie sur iPhone 14 et iPhone 14 Pro :

Appareil photo 12MP

Ouverture ƒ/1.9

Mise au point automatique avec pixels de mise au point

Lentille à six éléments

Flash de rétine

Moteur photonique

Fusion profonde

HDR intelligent 4

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono)

Animoji et Memoji

Mode nuit

Styles photographiques

Apple ProRAW

Large capture de couleurs pour les photos et les Live Photos

Correction de l’objectif

Stabilisation automatique de l’image

Mode rafale

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25 ips, 30 ips ou 60 ips

Mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 ips

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips

Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 ips (1080p à 30 ips pour 128 Go de stockage)

Prise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips

Vidéo accélérée avec stabilisation

Time-lapse en mode nuit

Vidéo QuickTake

Stabilisation vidéo cinématographique (4K, 1080p et 720p)

Puces en gras = iPhone 14 Pro/Pro Max seul

Couleurs

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont disponibles en cinq couleurs différentes :

Minuit

Violet

Lumière des étoiles

(Produit)ROUGE

Bleu

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs différentes :

Argent (mis à jour)

Violet foncé

Espace noir

Or

Stockage

iPhone 14 et iPhone 14 Plus :

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max :

Tarification

iPhone 14 :

799 $ – 128 Go

899 $ – 256 Go

999 $ – 512 Go

iPhone 14 Plus :

899 $ – 128 Go

999 $ – 256 Go

1099 $ – 512 Go

iPhone 14 Pro :

999 $ – 128 Go

1099 $ – 256 Go

1299 $ – 512 Go

1499 $ – 1 To

iPhone 14 Pro Max :

1099 $ – 128 Go

1199 $ – 256 Go

1399 $ – 512 Go

1599 $ – 1 To

Autres caractéristiques

Et voici quelques autres fonctionnalités offertes à la fois par l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro :

Détection de collision qui peut reconnaître quand vous êtes dans un accident de voiture et appeler les services d’urgence.

Connectivité satellite pour joindre les services d’urgence lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau mobile ou Wi-Fi.

Mode action pour stabiliser la vidéo lors de scénarios rapides comme la course à pied ou d’autres sports.

Face avant en céramique pour une meilleure durabilité de l’écran

Accessoires inclus

Citant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut pas d’écouteurs ni de brique de charge dans la boîte de l’iPhone 14 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de choisir pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro : lequel acheter en 2023 ?

Les gammes iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont similaires à bien des égards. Cela est particulièrement vrai en raison des options de taille d’écran. Comme je l’ai dit au début, vous n’avez plus besoin de choisir l’iPhone le plus cher pour obtenir le plus grand écran. Pour de nombreuses personnes, la taille de l’écran est l’un des facteurs décisifs dans le choix d’un iPhone.

Les plus grandes différences entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro sont les nouvelles fonctionnalités d’affichage, y compris Digital Island et Always-On, et les mises à niveau de l’appareil photo. L’écran Digital Island et Always-On offrent tous deux une couche supplémentaire de fonctionnalités par rapport aux générations précédentes d’iPhone. Les progrès, cependant, ne sont pas ceux qui changent de manière significative l’utilisation quotidienne de l’iPhone.

Les mises à niveau de l’appareil photo proposées par l’iPhone 14 Pro par rapport à l’iPhone 14 sont les éléments les plus importants à prendre en compte. Si vous êtes quelqu’un qui prend constamment des vidéos et des photos avec votre iPhone, ces changements vont apporter une amélioration significative au résultat final. La combinaison des nouvelles fonctionnalités de photographie informatique et du capteur 48MP est énorme. C’est la première fois depuis des années qu’Apple augmente le nombre de mégapixels de l’appareil photo principal de l’iPhone.

Image via Brian Tong

Ma suggestion personnelle est de regarder comment vous utilisez votre iPhone et de regarder les différences de prix entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Prenez-vous suffisamment de photos et de vidéos pour vraiment profiter des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo ? Prenez-vous constamment des photos et des vidéos de quelque chose dans votre vie qui est vraiment important ? Si tel est le cas, l’iPhone 14 Pro est la voie à suivre.

Mais sinon, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont toujours des téléphones incroyables. Le matériel de l’appareil photo est aussi impressionnant que par le passé et vous bénéficiez de certaines des technologies supplémentaires de photographie informatique. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont également nettement moins chers que les modèles iPhone 14 Pro.

Que pensez-vous du débat iPhone 14 vs iPhone 14 Pro ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux !

Dernière mise à jour le 13 février 2023

