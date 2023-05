Xiaomi 14 Pro : la dernière fuite révèle des spécifications potentielles

La série Xiaomi 13 peut être relativement nouvelle à nos oreilles, en particulier pour ceux d’Europe et d’autres marchés mondiaux. Mais dans ce monde technologique en constante évolution, nous ne pouvons pas arrêter la propagation des premières fuites et rumeurs du Xiaomi 14 Pro. Aujourd’hui, il y a une nouvelle fuite sur la rumeur Xiaomi 14 Pro, cette fois du pronostiqueur Digital Chat Station.

Xiaomi 14 Pro – De nouveaux détails ont été signalés

Le pronostiqueur chinois s’est adressé à Weibo pour partager certaines des spécifications présumées fournies avec le Xiaomi 14 Pro. Étant donné que la sortie présumée du téléphone est encore dans plusieurs mois, prenez ces détails avec un grain de sel. Dans tous les cas, le pronostiqueur a un solide bilan en matière de fuites. Il a révélé des détails sur le processeur, la batterie et plus encore du prochain smartphone sur les réseaux sociaux chinois.

Si nous optons pour les versions précédentes de Xiaomi, nous pouvons nous attendre à ce que les Xiaomi 14 et 14 Pro soient lancés vers décembre. Les téléphones devraient être parmi les premiers à proposer le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui, selon le pronostiqueur, sera au cœur du Xiaomi 14 Pro.

Digital Chat Station indique l’utilisation du SoC SM8650 sur le prochain produit phare. Ce numéro de modèle correspond aux détails supposés du SoC Snapdragon 8 Gen 3. De plus, le pronostiqueur indique qu’une batterie de 5 000 mAh alimentera l’appareil phare. Il indique également une charge rapide de 120 W ou 90 W ainsi qu’une charge sans fil de 50 W. Nous sommes curieux de connaître cette option de charge de 90 W. Après tout, le Xiaomi 13 Pro est livré avec une charge de 120 W. Le Xiaomi 13 à la vanille est celui avec une charge «seulement» de 90W. Qu’est-ce qui pourrait expliquer ce déclassement ? Certaines rumeurs indiquent le lancement de deux variantes.

Deux variantes sont dans la rumeur

Les fuites précédentes suggèrent que le Xiaomi 14 Pro pourrait être lancé dans des variantes d’affichage plates et incurvées. Le plat apporterait la charge rapide de 90 W, tandis que la variante incurvée pourrait avoir une charge de 120 W. Ce sont des informations non confirmées pour le moment, mais nous avons vu Honor faire quelque chose de similaire avec son Honor 80 Pro. La marque a lancé le Honor 80 Pro avec un écran incurvé, et plus tard, a dévoilé une variante à écran plat. Si tel sera le cas avec le Xiaomi 14 Pro, seul le temps nous le dira. Le Xiaomi 14 Pro sera également livré avec des caméras améliorées et des capteurs WLG High-Lens. Le réglage Leica restera comme la cerise sur le gâteau.

Je n’ai pas besoin de répéter que tout cela doit être traité avec un grain de sel. Jusqu’à ce que les informations officielles proviennent de Xiaomi, la plupart de ces détails doivent être traités comme des rumeurs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine