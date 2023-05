Google Play Games pour PC atteint l’Europe et la Nouvelle-Zélande

Google Play Games pour PC est une initiative intéressante qui apporte certains jeux Android populaires aux PC. Le service est en version bêta depuis un certain temps, mais apparemment, il donne enfin des signes d’une version à part entière. Aujourd’hui, la version bêta de Google Play Games a été étendue à plus de 40 pays européens (y compris le Royaume-Unis) et la Nouvelle-Zélande. Avec ces nouveaux ajouts, le service est désormais disponible dans 56 pays. C’est une avancée majeure depuis le 13 novembre.

Google Play Games pour PC en voie de disponibilité mondiale

L’objectif plus large de Google avec Google Play Games pour PC est d’atteindre plus de joueurs. Le géant de la recherche souhaite permettre aux joueurs d’accéder à leurs jeux sur autant d’appareils que possible. Grâce à une application autonome, il est possible de jouer en toute transparence à vos jeux préférés sur smartphones, tablettes, Chromebooks et PC.

« Nous sommes ravis d’étendre notre plate-forme à davantage de marchés pour que les joueurs puissent profiter de leurs jeux préférés sur Google Play. Alors que nous nous dirigeons vers une version complète, nous continuerons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’évaluer les commentaires des développeurs et des joueurs. ” – Déclaration de Google de novembre 2022, lorsque le service a connu sa deuxième extension de disponibilité

Google Play Games propose actuellement plus de 100 titres Android. Tous les jeux ne font pas consensus en termes de popularité. Cependant, vous pourrez toujours trouver des jeux populaires tels que Asphalt 9, Homescapes, Last Fortress et 1945: Air Force. Google ajoute plus de jeux au service. L’objectif est de constituer un énorme portefeuille, peut-être avec la plupart des jeux Play Store dans un proche avenir. Pour l’instant, il s’agira d’ajouter des jeux avec un bon rythme.

Plus de détails et d’exigences

Les exigences ne sont pas si exigeantes et avec un processeur à 4 cœurs, un processeur intégré et Windows 10 ou supérieur, vous pouvez jouer à des jeux sans aucun problème. Pour être plus technique, Google recommande un PC avec au moins Windows 10, un SSD, 8 Go de RAM et un processeur Quad-Core avec les graphiques Intel UHD 630 ou son équivalent AMD. C’est la base, mais Google recommande un GPU « gaming » dédié comme le GeForce MX450 de Nvidia et au-dessus et un CPU avec huit cœurs logiques.

Le géant de la recherche promet d’ajouter très bientôt plus de pays au service. Il convient de noter que les utilisateurs de Windows 11 peuvent également profiter de certains jeux Android via la boutique d’Amazon. La dernière version de Windows est livrée avec une fonctionnalité permettant d’exécuter nativement des jeux et des applications Android. Bien sûr, l’exécution des jeux via l’application Google Play Games devrait être meilleure grâce aux réalisations, à l’intégration des sauvegardes, etc.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine