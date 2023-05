Contourner le code d’accès de l’iPhone : solutions et stratégies de prévention

Le mot de passe d’un iPhone garantit la confidentialité et la sécurité, mais si vous l’oubliez d’une manière ou d’une autre, vous ne pourrez pas utiliser l’appareil. Les utilisateurs oublient généralement leur mot de passe après en avoir défini un nouveau. C’est assez courant, puis ils cherchent comment contourner le code d’accès de l’iPhone.

Deuxièmement, si vous avez acheté un iPhone d’occasion avec un mot de passe, vous ne pouvez pas entrer dans l’appareil. Vous pouvez soit demander au propriétaire, soit contourner vous-même le code d’accès.

Dans cet article, nous verrons comment contourner le mot de passe sur un iPhone. Nous partagerons les méthodes étape par étape et expliquerons quand vous pouvez les utiliser.

Mot de passe iPhone oublié ? Voici le correctif

Il existe plusieurs façons de contourner le code d’accès de l’iPhone, mais toutes ont des conditions préalables, des conditions, des avantages et des inconvénients et des limitations. Nous discuterons de tout sur les méthodes afin que vous puissiez facilement choisir celle qui convient à votre cas.

Méthode 1 : Comment contourner le code d’accès de l’iPhone via iCloud

Comment déverrouiller l’iPhone sans mot de passe ? Si vous connaissez l’identifiant et le mot de passe Apple, vous pouvez contourner le code d’accès de l’iPhone via iCloud. En utilisant l’application Find My sur iCloud, il est possible d’effacer l’appareil à distance. Il peut supprimer le mot de passe sur votre appareil, mais vous perdez toutes les données.

Étape 1 : Accédez au site Web iCloud sur n’importe quel ordinateur. Saisissez vos identifiants et connectez-vous.

Étape 2 : Vous verrez diverses applications à l’écran. Cliquez sur Rechercher un iPhone.

Étape 3 : L’application affichera l’emplacement actuel des appareils sur la carte. Cliquez sur Tous les appareils. Vous verrez une liste de tous les appareils connectés à l’identifiant Apple. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez effacer.

Étape 4 : Find My affichera trois options. Cliquez sur Effacer l’iPhone. Complétez la confirmation et attendez quelques minutes. Il contournera le mot de passe sur l’appareil et effacera toutes les données.

Après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez configurer l’iPhone comme un nouvel appareil.

Méthode 2 : Comment contourner le code d’accès de l’iPhone avec iPhone Unlocker [High Successful Rate]

Un outil de déverrouillage pour iPhone est le meilleur moyen de contourner le code d’accès de l’iPhone sans aucun problème. Il ne nécessite pas d’identifiant Apple, de mot de passe ou quoi que ce soit d’autre pour déverrouiller l’appareil. Il n’y a pas de prérequis ni de conditions. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples pour déverrouiller l’appareil.

Vous pouvez utiliser Tenorshare 4uKey, qui est un outil de déverrouillage iPhone tout-en-un. Il peut déverrouiller votre appareil dans n’importe quel scénario, y compris un mot de passe oublié, un appareil d’occasion, un appareil endommagé ou un Touch-ID/Face-ID qui ne fonctionne pas. Il peut contourner les profils MDM, supprimer le code d’accès à l’écran et réparer votre appareil désactivé en un rien de temps. La meilleure partie est que cela fonctionne sur tous les modèles d’iPhone et les versions iOS.

Étape 1: Téléchargez et installez Tenorshare 4uKey sur votre ordinateur.

Étape 2: Lancez le logiciel. Cliquez sur Démarrer.

Étape 3: Connectez votre appareil à l'ordinateur. Cliquez sur Suivant lorsque le périphérique est détecté. Si l'appareil n'est pas détecté automatiquement, vous devez mettre votre appareil en mode de récupération ou DFU. Suivez les instructions à l'écran.

Étape 4: Le logiciel trouvera le bon firmware pour votre appareil. Sélectionnez le chemin et cliquez sur Télécharger.

Étape 5 : Après le téléchargement, cliquez sur Démarrer la suppression. Il faudra quelques minutes pour supprimer le mot de passe.

Maintenant, vous pouvez définir un nouveau mot de passe, Face ID et Touch ID et configurer votre appareil comme un nouveau. Vous pouvez également restaurer vos données à partir de la sauvegarde iTunes/iCloud.

Méthode 3 : Comment débloquer le code d’accès de l’iPhone via Siri

Si vous utilisez un ancien iPhone qui fonctionne sur iOS 10 ou une version antérieure, il est possible de contourner le mot de passe via Siri. Vous pouvez déverrouiller l’appareil sans entrer le mot de passe. Cela fonctionne sur une faille dans iOS, qui a été corrigée dans les versions ultérieures.

Cette méthode fonctionne si Siri est activé sur votre appareil.

Étape 1: Maintenez le bouton d'accueil enfoncé et demandez à Siri l'heure. Il affichera une horloge; appuyez dessus.

Étape 2: Accédez à Horloge mondiale. Maintenant, appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit de l'écran.

Étape 3: Dans la barre de recherche, tapez n'importe quoi. Sélectionnez quelques lettres et maintenez-les. Appuyez sur Tout sélectionner.

Étape 4: Vous aurez quelques options supplémentaires. Appuyez sur Partager. Sélectionnez l'application Message pour le partage.

Étape 5 : Dans l'application Message, appuyez sur À. Entrez n'importe quoi et appuyez sur le bouton Retour du clavier.

Étape 6 : Le texte deviendra vert. Appuyez dessus et appuyez sur Ajouter. Appuyez sur Créer un nouveau contact.

Étape 7 : Sur la nouvelle page de contact, appuyez sur Ajouter une photo. Vous aurez trois options. Appuyez sur Choisir une photo.

Étape 8 : Cela vous mènera à Photos. Maintenant, appuyez sur le bouton d'accueil et vous serez sur la page d'accueil. Toutes nos félicitations! Vous avez contourné le mot de passe.

Méthode 4 : Comment contourner le code d’accès de l’iPhone avec iTunes

iTunes peut également vous aider à contourner le code d’accès de l’iPhone sans utiliser d’outil tiers. Cela fonctionne bien si vous avez oublié le mot de passe de l’iPhone. Mais cela ne fonctionnera que si vous avez déjà synchronisé votre iPhone avec l’ordinateur auparavant. Sinon, l’appareil ne fera pas confiance à l’ordinateur.

Gardez à l’esprit que cette méthode effacera vos données, alors créez une sauvegarde avant de suivre les étapes ci-dessous.

Étape 1: Connectez l’iPhone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB.

Étape 2: Ouvrez iTunes. Cliquez sur l'icône de l'appareil en haut et accédez à l'onglet Résumé.

Étape 3: Cliquez sur Restaurer l'iPhone. Complétez la confirmation.

Maintenant, vous devrez attendre quelques minutes. L’appareil sera réinitialisé via iTunes.

Méthode 5 : Comment contourner le code d’accès de l’iPhone via le mode de récupération

Comment déverrouiller l’iPhone sans identifiant de visage ni mot de passe ? Si votre appareil n’est pas synchronisé avec l’ordinateur, vous pouvez mettre l’appareil en mode de récupération et réinitialiser l’appareil via iTunes ou le Finder.

Étape 1: Mettez l'appareil en mode de récupération en appuyant et en maintenant les boutons suivants selon le modèle de votre appareil.

Mettez l’appareil en mode de récupération en appuyant et en maintenant les boutons suivants selon le modèle de votre appareil. iPhone 8 ou version ultérieure : appuyez sur le bouton d’augmentation du volume et relâchez-le. Faites de même avec le bouton bas. Maintenant, appuyez et maintenez le bouton d’accueil. Vous verrez l’écran du mode de récupération. Relâchez le bouton.

iPhone 7 : maintenez enfoncés le bouton latéral et le volume vers le bas en même temps. Lorsque vous voyez l’écran du mode de récupération, relâchez les boutons.

iPhone 6 et versions antérieures : appuyez simultanément sur le bouton d’accueil et le bouton latéral et maintenez-les enfoncés. Relâchez-les lorsque vous voyez l’écran du mode de récupération.

Étape 2: Ouvrez iTunes ou Finder. Il détectera automatiquement le mode de récupération et vous verrez une option pour restaurer l’appareil. Cliquez sur Restaurer.

Attendez que le processus soit terminé. Il effacera toutes les données et contournera le mot de passe.

Éviter l’iPhone verrouillé : meilleures pratiques et stratégies

Il est bon de savoir comment éviter que l’iPhone ne soit verrouillé, ainsi que comment contourner le mot de passe sur un iPhone.

Lorsque vous définissez un nouveau mot de passe, notez-le sur une feuille de papier ou un journal. Vous ne l’oublierez jamais.

Si vous achetez un appareil d’occasion, assurez-vous qu’il n’a pas de mot de passe.

Vous pouvez également désactiver le verrou ou le code d’accès. Mais n’importe qui peut se faufiler dans votre téléphone dans ce cas.

Notez toujours votre identifiant Apple et votre mot de passe. Cela vous aidera si vous oubliez le mot de passe.

Lorsque vous recevez un nouvel appareil, synchronisez-le avec votre nouvel ordinateur. Cela vous aidera à restaurer l’appareil sans aucun problème.

Conclusion

Nous avons discuté de la façon de contourner le code d’accès de l’iPhone sur un iPhone. Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez essayer, mais toutes ont des conditions et des prérequis, et le résultat n’est pas garanti. Pour supprimer le mot de passe sans tracas, vous pouvez utiliser Tenorshare 4uKey. C’est un excellent outil de déverrouillage pour iPhone qui fonctionne dans tous les cas et supprime le mot de passe en un rien de temps.

