Fallout: New Vegas est gratuit sur Epic Games Store jusqu’au 1er juin

Dans le contexte : demandez à 10 joueurs différents ce qu’ils pensent de la série Bethesda Fallout (ce qui exclurait FO et FO2), et vous obtiendrez 10 réponses différentes, positives et négatives. Cependant, la plupart conviendront que Fallout: New Vegas était le meilleur des trois jeux de tir à la première personne – nous continuerons à prétendre que Fallout 76 n’existe pas.

Les fans citent souvent Fallout: New Vegas comme le meilleur de la franchise, beaucoup attribuant le succès au retour d’Obsidian Entertainment aux fonctions de développement. Si vous n’avez pas joué à New Vegas, vous n’avez plus aucune excuse car Epic l’a intégré dans son catalogue de jeux gratuits. L’Ultimate Edition se vend généralement 20 $, mais à partir de maintenant jusqu’au 1er juin à 10 h HAE, vous pouvez l’obtenir pour le même prix qu’une remise à cinq doigts.

Fallout: New Vegas est difficile à critiquer. De ses éléments de jeu de rôle à sa bande-son occidentale classique, Obsidian a réussi à le clouer sur tous les fronts, en corrigeant tout ce que Bethesda s’est trompé dans Fallout 3.

Contrairement à FO3 et FO4, que Bethesda a installés dans ses propres terrains de jeu du nord-est américain, Obsidian a installé New Vegas dans le sud du Nevada et la région centrale de la Californie, avec un Las Vegas en ruine comme point central. Le cadre était un changement esthétique agréable et plaisait à ceux de l’ouest des États-Unis familiers avec les lieux.

Le dialogue semblait plus significatif à New Vegas et les interactions avec les factions étaient également importantes. Contrairement à Fallout 3, cocher ou aider les différents gangs a des conséquences tangibles. Bethesda a essayé de copier cela dans FO4, mais cela s’est senti forcé.

Par exemple, au début de FO4, Bethesda oriente délibérément les joueurs vers une rencontre avec la faction Minutemen. La situation est si grave que le joueur se sent obligé de l’aider – le but étant d’introduire le mécanisme de jeu de construction de faction de Bethesda.

Quel que soit votre sentiment envers la franchise, Fallout: New Vegas gratuitement est une évidence. Même ceux qui y ont joué sur PS3 ou XB360 à l’époque voudront peut-être profiter de l’offre d’Epic. Le jeu est assez vieux pour qu’une pomme de terre puisse exécuter le titre avec des paramètres maximum sans transpirer. De plus, après 13 ans, une rediffusion ressemblera à un tout nouveau jeu.

