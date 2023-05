Weather Strip obtient des prévisions de précipitations minute par minute, Apollo Weather gagne des «groupes» et une «analyse d’itinéraire»

Deux applications météo uniques ont reçu des mises à jour cette semaine. Weather Strip, qui propose une vue chronologique intelligente sur une semaine, a reçu des prévisions de précipitations minute par minute et plus encore, tandis qu’Apollo Weather, qui se concentre sur les athlètes, a gagné des groupes météorologiques et une analyse d’itinéraire.

Mise à jour de Weather Strip pour iPhone et iPad

Weather Strip 1.8 est arrivé avec la fonctionnalité principale étant des prévisions de pluie et de neige minute par minute. Voici tous les changements :

Prévisions de pluie et de neige minute par minute basées sur le radar

Résumé textuel de la pluie, de la neige et de la couverture nuageuse

Couleurs d’arrière-plan configurables pour les widgets de l’écran d’accueil (via un appui long sur un widget)

Précipitations quotidiennes dans les widgets hebdomadaires et combinés (activer dans les paramètres de l’application)

De nombreuses petites corrections et améliorations

Vous pouvez en savoir plus sur la dernière mise à jour sur le site Web de Weather Strip. Weather Strip est téléchargeable gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés pour l’application après un essai de deux semaines.

Apollo Weather obtient des groupes météorologiques et une analyse d’itinéraire

Pendant ce temps, Apollo Weather qui s’adresse aux sportifs a reçu une mise à jour particulièrement pratique pour les cyclistes avec la version 1.3 :

Groupes météo et analyse d’itinéraire Les groupes météo aident les athlètes à suivre les prévisions horaires sur plusieurs sites. Bien qu’il soit précieux pour les coureurs et les randonneurs, il excelle pour le cyclisme. Les cyclistes peuvent surveiller les conditions météorologiques avant de se lancer dans une balade et même ajouter un itinéraire pour visualiser le trajet, simplifiant ainsi la planification et la préparation.

Apollo Weather est téléchargeable gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

