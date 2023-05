Jeux PC dévoilés à la vitrine PlayStation : Alan Wake II, remake de Metal Gear Solid 3, Marathon, etc.

Récapitulatif : la récente vitrine PlayStation de Sony a mis en évidence ce qui arrivera sur PlayStation 5 (et PlayStation 4) au cours des prochains mois. La présentation contenait de nouvelles séquences de gameplay de jeux très attendus comme Alan Wake II, Dragon’s Dogma II, Assassin’s Creed Mirage et un remake de Metal Gear Solid 3. Fait intéressant, tous ces titres arrivent également sur PC.

Remedy a finalement dévoilé des images de gameplay d’Alan Wake II – la suite de son jeu de tir d’horreur psychologique de 2010 – lors de la dernière vitrine PlayStation. Le studio a confirmé une date de sortie le 17 octobre pour la version PC, exclusivement sur Epic Games Store, pour 49,99 $.

La nouvelle séquence suit le point de vue de deux protagonistes : l’écrivain titulaire et l’agent du FBI Saga Anderson. Le gameplay d’action surréaliste familier revient dans les graphismes de la génération actuelle, après être passé d’une petite ville à une version cauchemardesque de New York.

La vitrine a également confirmé les rumeurs selon lesquelles Konami produirait un remake du classique Metal Gear Solid 3 de 2004. Rebaptisé Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (prononcé Metal Gear Solid Delta), son bref teaser ne montrait pas grand-chose d’autre que des graphismes considérablement améliorés.

Quelques captures d’écran dans le jeu montrent des dispositions de niveau extrêmement proches de la version originale de la PlayStation 2, signalant qu’il s’agit probablement d’un remake très fidèle. Konami n’a pas fourni de date de sortie mais a confirmé que les doubleurs originaux reprendraient leurs rôles.

De plus, il rééditera les versions originales de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 cet automne. La société n’a pas précisé quelles plates-formes recevront les rééditions au-delà de PlayStation, mais leurs chances de venir sur PC sont probablement bonnes. Le premier jeu est actuellement disponible sur GOG, tandis que MGS2 a récemment été retiré de la liste en raison de problèmes de licence. La dernière annonce suggère que Konami a résolu ce problème.

Ubisoft a présenté la première bande-annonce de gameplay d’Assassin’s Creed Mirage, qui sortira le 12 octobre. Se déroulant à Bagdad au IXe siècle, les images suggèrent un retour au style de jeu purement furtif jamais vu dans la franchise depuis Assassin’s Creed Syndicate en 2015.

Dragon’s Dogma II a également reçu une bande-annonce de gameplay en première mondiale lors de l’événement. La suite du jeu d’action fantastique bien-aimé de Capcom a montré de nombreux combats entre joueurs, PNJ et monstres géants. La société a confirmé que les compagnons contrôlés par l’IA du premier titre reviendraient, mais l’action passe au nouveau moteur RE de Capcom, qui a propulsé les derniers titres Resident Evil. La date de sortie est encore inconnue.

Bungie a clôturé les annonces PC, euh, PS5 en confirmant les rumeurs selon lesquelles il relancerait sa franchise FPS classique Marathon en tant que jeu de tir d’extraction multijoueur basé sur la survie. Il n’a pas encore de date de sortie, mais la nouvelle entrée Marathon est ancrée dans le gameplay PvP tout en incorporant des adversaires IA. Tout comme Escape from Tarkov ou Hunt: Showdown, le jeu charge les joueurs de collecter du butin et de s’échapper en toute sécurité des cartes avant que les autres joueurs ne puissent les éliminer.

Parmi les autres jeux apparus, citons Granblue Fantasy: Relink, Immortals of Aveum, Ghostrunner II, Tower of Fantasy, Sword of the Sea, Tower of Aghasba, Street Fighter 6, etc.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :