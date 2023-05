Abode lance son système de sécurité domestique le plus abordable ; HomeKit enregistré pour les modèles phares

Le célèbre fabricant de kits de sécurité domestique Abode a lancé aujourd’hui une nouvelle offre, le « Kit de sécurité Adobe ». Il s’agit de l’option la plus abordable de la société pour protéger votre maison. Cependant, l’un des compromis pour atteindre le prix d’entrée de gamme était de renoncer à la prise en charge de HomeKit – qui est fourni avec le kit tout-en-un Iota de niveau intermédiaire et phare, le kit de sécurité intelligent et le Smart Hub autonome.

Abode a annoncé aujourd’hui le nouveau kit de sécurité simple et flexible dans un communiqué de presse et un article de blog :

Aujourd’hui est le jour. Aujourd’hui, nous élevons la norme pour ce que vous devez attendre d’une offre de sécurité domestique moderne et intelligente – découvrez le kit de sécurité Abode intelligent, sans fil et économique.

Au prix de 159,99 $ (en vente au lancement pour 139,99 $), le kit est livré avec une configuration en trois parties pour commencer :

Centre de sécurité de la résidence

1 x mini capteur de porte/fenêtre

1x porte-clés

Développez et personnalisez pour s’adapter à votre maison

Fonctionne avec les applications iOS/Android Abode qui disposent d’une automatisation

Prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa, des haut-parleurs Sonos et Bose et d’IFTTT

La prise en charge de HomeKit et Z-Wave/Zigbee n’est pas incluse (plus d’informations ci-dessous)

Avis de Netcost-security.fr

Bien qu’il soit décevant que les utilisateurs de HomeKit ne puissent pas profiter de ce nouveau kit de sécurité domestique abordable, il est compréhensible qu’Abode ait dû faire des sacrifices pour atteindre ce prix de 159 $.

La bonne nouvelle est qu’Abode propose HomeKit sur les trois autres kits de sécurité qu’il vend, le kit tout-en-un Iota, le kit de sécurité intelligent et le Smart Hub autonome.

Ce dernier coûte 199 $, le kit de sécurité intelligent coûte normalement 279 $ et le produit phare Iota All-In-One qui comprend une caméra dans le hub de sécurité coûte 329,99 $. Cependant, Abode propose des remises sur bon nombre de ses kits.

Adobe a été le premier système de sécurité DIY à offrir la compatibilité HomeKit fin 2019 et je l’utilise moi-même en tant que client payant depuis 2020. Je suis très satisfait d’Abode et la connectivité HomeKit est fiable. Consultez mon test complet pour un test plus approfondi du système de sécurité Iota All-In-One.

Abode Iota tout-en-un avec HomeKit

