ChatGPT pour iPhone désormais disponible au Royaume-Unis et dans 10 autres pays ; critique injuste d’Apple

ChatGPT pour iPhone a été lancé aux États-Unis la semaine dernière, OpenAI promettant qu’il arriverait dans plus de pays « dans les semaines à venir ».

La prochaine phase du déploiement a maintenant eu lieu plus tôt que prévu, avec le chatbot désormais disponible dans 11 autres pays…

ChatGPT pour iPhone

Bien que vous puissiez bien sûr accéder au site Web ChatGPT sur votre iPhone, une application iPhone le rend plus pratique, d’autant plus que l’application est gratuite et ne contient aucune publicité.

ChatGPT pour iPhone offrira le même ensemble de fonctionnalités que la version Web du service. Cela inclura la prise en charge de ChatGPT Plus, qui permet aux utilisateurs de s’abonner pour payer des versions plus avancées du service. L’application synchronisera également votre historique ChatGPT sur tous vos appareils, y compris le Web. Il inclut également la prise en charge de Whisper, le système de reconnaissance vocale open source d’OpenAI. Cette intégration avec Whisper permet la saisie vocale pour l’application ChatGPT sur iPhone. L’application ChatGPT est également totalement sans publicité.

Avant son lancement, il y avait un certain nombre d’applications frauduleuses dans l’App Store avant qu’Apple ne commence à les bloquer.

L’application arrive dans 11 autres pays

OpenAI annoncé hier que l’application est désormais disponible dans 11 autres pays.

Albanie

Croatie

France

Allemagne

Irlande

Jamaïque

Corée

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Nigeria

La Grande-Bretagne

La société affirme que d’autres pays seront ajoutés « bientôt ».

Apple sous le feu

L’impressionnante des systèmes d’IA générative comme ChatGPT, Google Bard et Microsoft Bing & Copilot ont conduit beaucoup à se demander pourquoi Apple est à la traîne – avec de nombreuses comparaisons désagréables avec Siri.

En effet, Apple a même interdit à ses employés d’utiliser des plateformes d’IA génératives pour des projets de travail.

Nous avons déjà fourni une grande partie de la réponse, à savoir que ce serait tout simplement trop risqué à ce stade. Les grands modèles de langage (LLM) sont très bons pour paraître intelligents, mais beaucoup moins bons pour être réellement intelligents.

Ce n’est pas non plus comme si Apple ignorait l’IA générative. Le PDG Tim Cook a loué son potentiel, recrute activement et affirme que l’IA générative transformera ses produits mobiles.

L’entreprise est depuis longtemps un pionnier de l’IA

Mais alors qu’Apple adopte peut-être une approche prudente vis-à-vis des chatbots, il convient de rappeler qu’Apple est un pionnier de l’intelligence artificielle – c’est simplement que ses réalisations en matière d’IA se situent davantage dans les coulisses.

Par exemple, si Siri peut être critiqué aujourd’hui, il a été le premier système de traitement du langage naturel basé sur l’IA à être adopté par le marché de masse – il y a plus de dix ans, en 2011.

En 2016, Apple a lancé l’iPhone 7 Plus, avec la fonction de photographie computationnelle alimentée par l’IA, le mode Portrait. Un an plus tard, la société avait une puce AI dédiée dans ses téléphones, sous la forme du Neural Engine dans le processeur A11. Cela rend possible un large éventail de fonctionnalités alimentées par l’IA :

Reconnaissance faciale dans l’application Photos

Reconnaissance d’objets

Réalité augmentée

Centre de la scène

Texte en direct

HDR intelligent

Mode nuit

Styles photographiques

Voix off

Détection de photos en double

Ainsi, la société Cupertino ne plonge peut-être pas dans l’IA générative avec abandon, mais vous pouvez être sûr qu’elle fait un travail intéressant dans les coulisses.



